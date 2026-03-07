自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．美味教室】茶甜點 多一抹清新

2026/03/07 05:30

抹茶蔓越莓棉花糖Q餅抹茶蔓越莓棉花糖Q餅

文、食譜示範／宋淑娟Jane

古早味擂茶紫米香古早味擂茶紫米香

還記得小時候，父親總在清晨泡上一壺烏龍或青茶。茶香瀰漫整個家，那是我對早晨最初的印象。從那時起，我就喜歡上茶的香氣，也悄悄想著，能不能有一天讓茶不只是杯中之物，而是能融入甜點，成為日常生活的一部分。

包種茶無花榛果瑪德蓮包種茶無花榛果瑪德蓮

從伯爵茶的優雅氣息、東方美人的蜜香、抹茶濃郁、炭焙香氣鐵觀音到紅玉紅茶的細膩層次，每一款茶都有屬於它的故事和風味，而我嘗試用甜點去傾聽與回應。希望你在烘焙時，也能感受到那份對話的溫度。

茶甜點 多一抹清新茶甜點 多一抹清新

如果你剛開始接觸烘焙，建議先從簡單的餅乾、司康、杯子蛋糕、磅蛋糕、鳳梨酥以及常溫的瑪德蓮與費南雪開始。在動手做甜點的過程中，同時體驗茶香的多種風貌。

對我來說，「茶甜點」不只是食物，而是一種邀請。邀請你停下腳步，泡一壺茶，感受時間的緩慢，也邀請你與家人、朋友分享這份甜美與寧靜。

抹茶蔓越莓棉花糖Q餅

材料：

棉花糖糖漿：無鹽發酵奶油50g、棉花糖150g、小奇福餅乾220g、蔓越莓乾65g、奶粉40g、小山園抹茶粉8g

裝飾：奶粉適量

製作前準備：

無鹽發酵奶油室溫軟化。餅乾先剝成兩等份，勿剝太碎。棉花糖漿的奶粉、抹茶粉混合後過篩。

做法：

1.製作棉花糖糖漿。奶油以隔水加熱方式小火融化，加入棉花糖，用刮刀將奶油翻拌至融化成液體。使用尺寸小的棉花糖為宜。

2.餅乾片倒入鍋中，刮刀持續翻拌讓棉花糖漿均勻沾附每一片餅乾，逐漸出現拔絲的狀態。

3.爐火調整成最小火或熄火操作，加入蔓越莓乾繼續翻拌，愈來愈多絲出現並確認餅乾每面都沾附棉花糖糖漿。

4.熄火不離火，倒入抹茶奶粉，戴上隔熱手套翻拌均勻。工作台鋪烘焙紙，將Q餅倒入後整形成16×16cm，冷卻。

5.均勻篩上奶粉裝飾，切刀噴上烤盤油，切割成4×4方塊即可。

古早味擂茶紫米香

材料：

乾料：紫米香200g、熟花生米80g、黑芝麻40g、大米香25g、南瓜子65g、擂茶粉80g、抹茶粉10g

糖漿：清水100g、85%水麥芽90g、轉化糖漿100g、海藻糖40g、上白糖90g、海鹽2.5g、無鹽發酵奶油20g

製作前準備：

擂茶粉、抹茶粉過篩。

做法：

1.紫米香、熟花生米、黑芝麻和大米香倒入盆，刮刀混合拌勻，以130℃烘烤20-30分鐘，烤箱內保溫備用。

2.南瓜子以小火炒至鼓起後放入做法1.中，一起保溫備用。

3.製作糖漿。除了奶油外的全部秤量於厚底鍋中，小火煮糖漿至125℃後熄火，加入奶油，開小火繼續煮至奶油融化且溫度125℃，立即熄火。

4.將熱糖漿沖入保溫的乾料盆，同時倒入過篩的擂茶粉及抹茶粉，刮刀拌勻。沖入米香及乾料盆的動作需要快。

5.準備隔熱手套及空心圓模N3215（直徑6.5cm），戴上隔熱手套將材料翻拌均勻，讓糖漿均勻沾滿乾料。

6.趁熱取適量拌好的米香放入圓模中壓實定型，脫模後冷卻。

包種茶無花榛果瑪德蓮

材料：

瑪德蓮麵糊：全蛋液108g、蜂蜜25g、三溫糖35g、上白糖35g、海鹽0.8g、低筋麵粉105g、無鋁泡打粉2.5g、包種茶葉10g、無鹽發酵奶油105g

裝飾：烤熟榛果24粒、無花果乾丁8g、抹茶巧克力34g

製作前準備：

無鹽發酵奶油室溫軟化。蛋類室溫下回溫。包種茶葉磨成粉末。烤箱烘烤前預熱。

做法：

1.全蛋倒入盆中，加入蜂蜜、糖和鹽，以打蛋器攪打均勻，不需要打發。低筋麵粉、無鋁泡打粉篩入盆中拌勻，茶粉加入拌勻至無粉粒。

2.奶油放入厚底鍋中，小火加熱至60-70℃後熄火。分次將奶油液倒入做法1.中攪拌均勻達到乳化完全，用刮刀刮盆將材料集中。

3.用保鮮膜覆蓋貼住麵糊表面，冷藏至隔天烘烤。

4.隔天烘烤前，烤盤先噴上烤盤油，麵糊放置室溫退冰並再次攪拌均勻，再裝入擠花袋並夾住袋口。

5.將麵糊擠入瑪德蓮模具中，每穴33-34g麵糊，完成後輕敲模具讓麵糊平整，平均鋪上裝飾材料。

6.放入烤箱，以200℃烘烤10-12分鐘，出爐後趁熱以抹刀輕輕從側邊將瑪德蓮拿起脫模，將瑪德蓮側放在烤模上降溫即可。

（圖片提供／《世界茶香點心：6大茶文化╳30款經典茶類╳56道甜點飲品，居家製作、創業配方通通有》蔚藍文化）

