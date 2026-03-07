【藝週末．國際藝聞】考陶德特展「秀拉與海」 聚焦少為人知的海景畫

秀拉於法國諾曼第貝桑港創作的海景畫。（美國華盛頓州國家藝廊提供）

文／方一在

被喻為「點描派」（Pointillisme）創始人之一的法國藝術家喬治．秀拉（Georges Seurat，1859-1891），擅長利用人類視覺分辨色彩能力的限制，以4原色（藍、紫、黃、黑）的色點堆砌作畫，在一定的距離下欣賞畫作時，色點會在眼中調合成整體形象，又被稱為「分色主義」。

此次倫敦考陶德美術館（The Courtauld Gallery）特展「秀拉與海」（Seurat and the Sea），首次聚焦秀拉的海景畫作，將他在1885年至1890年之間，於法國北部海岸創作的27幅油畫、油畫草稿以及素描作品，呈現給觀眾。這也是近30年來英國首度舉辦秀拉的作品展，因其31歲便英年早逝，留下作品數量非常有限，個展亦相當罕見，展期至5月17日止。

在這5年間的夏日，秀拉來到英吉利海峽沿岸的港口城市，如：翁夫勒、貝桑港、格拉沃利訥等地作畫，以他獨特的技法，捕捉此地的海岸風光、帆船比賽與港口活動等景象，這些作品與其他為人熟知的巴黎時期作品形成對比。秀拉曾表示，他試圖「洗去」在巴黎工作室度過的時光，並以最忠實的方式，描繪那些清澈明亮的景致、以及其中所有細微之處。因此，透過這次特展，觀眾將能重新檢視秀拉藝術生涯中，重要卻被忽略的一面。

