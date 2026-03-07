【藝週末．國際藝聞】倫敦奈及利亞特展 呈現非洲藝術現代魅力

結合非洲與西方藝術的奈及利亞畫作極具魅力。（Ben Enwonwu Foundation提供）

文／江青風

西非國家奈及利亞以超過2億的人口總數位居非洲之冠，由250個族群與500種語言組成複雜且多元的文化背景。從西元前900年諾克文明的鐵器與陶器藝術開始、發展至15世紀顛峰時期，在阿米娜女王領導下版圖擴張、建立帝國，而後19世紀歐洲勢力入侵，最終成為英國殖民地。即便已於1960年代獨立，內戰及軍人掌權等風波仍舊不斷。

從殖民統治到國家獨立後漫長的爭鬥時期，在非洲與歐洲的雙重影響下，當地藝術家不斷反思殖民衝擊下的自我身分認同，並從本土文化中汲取靈感。倫敦泰德現代美術館（Tate Modern）推出的特展「奈及利亞現代主義」（Nigerian Modernism），滙聚超過50位藝術家、跨越50年的作品。展覽從1940年代開始，當時不少藝術家曾至英國留學，結合西方藝術訓練與奈及利亞傳統視覺藝術，創造出全新的非洲現代主義願景；1960年，國家獨立後舉國歡騰，發展出以自然融合為核心的創作風格，將本土藝術以現代方式表現；1980年代，藝術家以僑居視角，透過記憶與鄉愁，檢視奈及利亞的全球認同。此次展品來自非洲、歐洲與美國各地的收藏共約250件，涵蓋繪畫、雕塑、紡織品、陶瓷等各類媒材，呈現奈及利亞在現代藝術上滿滿的創意能量，以及非洲文化的獨特魅力，展期至5月10日。

