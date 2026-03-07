自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】十三行博物館台語結合考古學 獲教育部推展本土語言傑出貢獻獎

2026/03/07 05:30

新北市立十三行博物館致力於推廣考古專業知識，獲教育部今年度「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」團體獎殊榮。（記者黃子暘攝）新北市立十三行博物館致力於推廣考古專業知識，獲教育部今年度「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」團體獎殊榮。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立十三行博物館致力於推廣考古專業知識，也透過營造沉浸感推廣台語文。館長羅珮瑄表示，文化資產保存、本土語言傳承都是博物館的使命，館方近年推動台語「聽、說、讀、寫」應用，在考古營隊、新北考古生活節、夜宿博物館等活動大量融入台語元素，並推出台文展覽、開設全台語生態走讀、台語繪本等，獲得教育部今年度「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」團體獎肯定，展現博物館在保存史前文化外，也具備推動本土語言傳承的量能。

十三行博物館獲教育部「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」團體獎。左為文化部常務次長徐宜君，右為十三行博物館長羅珮瑄。 （十三行博物館提供）十三行博物館獲教育部「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」團體獎。左為文化部常務次長徐宜君，右為十三行博物館長羅珮瑄。 （十三行博物館提供）

羅珮瑄說，在動態體驗上，館方將台語教學融入實地考古營隊的「仁里遺址考古體驗親子營」，由「科技考古台語教師」以台語工作坊介紹考古工具；新北考古生活節上，館方設置「十三行拚輸贏」台語專區，結合考古與運動競技，鼓勵親子邊玩邊學專業名詞；此外，十三行也推出首檔台文展覽「kì-tî的微光-考古共咱箍做伙」，並開設全台語生態走讀路線、Podcast節目轉型為深度訪談，也出版全台語繪本，以多元方式推廣台語。

此外，羅珮瑄表示，館方推出全台語「夜宿博物館」活動，結合喜劇詮釋史前交易文化；在導覽培訓方面，則是規畫系列台語文課程，強化閱讀與撰寫台文導覽稿的專業能力。

館方表示，為落實語言平權，十三行博物館推動「專業名詞台語標準化」，與學者專家合作將「人面陶罐」、「文化層」等考古詞彙精準轉譯，未來將持續透過多元活動與台文出版品，讓台語成為能學考古、談科學的語言，更多資訊詳詢十三行官網或粉絲專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章