【藝術文化】十三行博物館台語結合考古學 獲教育部推展本土語言傑出貢獻獎

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立十三行博物館致力於推廣考古專業知識，也透過營造沉浸感推廣台語文。館長羅珮瑄表示，文化資產保存、本土語言傳承都是博物館的使命，館方近年推動台語「聽、說、讀、寫」應用，在考古營隊、新北考古生活節、夜宿博物館等活動大量融入台語元素，並推出台文展覽、開設全台語生態走讀、台語繪本等，獲得教育部今年度「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」團體獎肯定，展現博物館在保存史前文化外，也具備推動本土語言傳承的量能。

羅珮瑄說，在動態體驗上，館方將台語教學融入實地考古營隊的「仁里遺址考古體驗親子營」，由「科技考古台語教師」以台語工作坊介紹考古工具；新北考古生活節上，館方設置「十三行拚輸贏」台語專區，結合考古與運動競技，鼓勵親子邊玩邊學專業名詞；此外，十三行也推出首檔台文展覽「kì-tî的微光-考古共咱箍做伙」，並開設全台語生態走讀路線、Podcast節目轉型為深度訪談，也出版全台語繪本，以多元方式推廣台語。

此外，羅珮瑄表示，館方推出全台語「夜宿博物館」活動，結合喜劇詮釋史前交易文化；在導覽培訓方面，則是規畫系列台語文課程，強化閱讀與撰寫台文導覽稿的專業能力。

館方表示，為落實語言平權，十三行博物館推動「專業名詞台語標準化」，與學者專家合作將「人面陶罐」、「文化層」等考古詞彙精準轉譯，未來將持續透過多元活動與台文出版品，讓台語成為能學考古、談科學的語言，更多資訊詳詢十三行官網或粉絲專頁。

