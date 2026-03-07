【藝術文化】2026真劇場京選萬馬奔騰．同台驫戲3/21起公演

《珠簾寨》以唱工為主，突顯唱腔節奏與情感層次的鋪陳。（台灣戲曲學院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026年真劇場京選演出活動，將於3月21至22日在台北市政大樓親子劇場登場，主題「萬馬奔騰．同台驫戲」，透過折子戲的組合編排，呈現不同世代的京劇表演在舞台上的交會，也讓觀眾在兩天演出中看見文武兼備的戲碼。

高難度長靠武生戲《小商河》。（台灣戲曲學院提供）

真劇場由趨勢教育基金會主辦，與國立台灣戲曲學院產學合作，真劇場演員與復興京劇團共同演出，透過學院教學與專業舞台接軌，讓年輕演員有機會在專業劇場環境中實踐所學，展現當代京劇在技藝承襲與舞台詮釋上的多元樣貌。

首日打頭陣的節目《飛虎山》，小生與淨角合演，突出身段美感與唱作功力，由青年演員蔣傅宇、于銘賢主演；第2齣是經典劇目《霸王別姬》，由京劇團吳山傑、顏雅娟飾演，表現項羽與虞姬的生死絕唱；首日壓軸則以長靠武生戲《小商河》收尾，由演員徐挺芳帶來高難度的動作與武打。

第2日節目由《秦瓊觀陣．破陣》先登場，武生師徒朱陸豪、秦朗攜手，表現節奏緊湊的武戲場面。下半場《珠簾寨》，由老生名角張德天率領復興京劇團資深演員群共同演出，全劇以唱工為主，突顯唱腔節奏與情感層次的鋪陳。詳詢OPENTIX。

