自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2026真劇場京選萬馬奔騰．同台驫戲3/21起公演

2026/03/07 05:30

《珠簾寨》以唱工為主，突顯唱腔節奏與情感層次的鋪陳。（台灣戲曲學院提供）《珠簾寨》以唱工為主，突顯唱腔節奏與情感層次的鋪陳。（台灣戲曲學院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026年真劇場京選演出活動，將於3月21至22日在台北市政大樓親子劇場登場，主題「萬馬奔騰．同台驫戲」，透過折子戲的組合編排，呈現不同世代的京劇表演在舞台上的交會，也讓觀眾在兩天演出中看見文武兼備的戲碼。

高難度長靠武生戲《小商河》。（台灣戲曲學院提供）高難度長靠武生戲《小商河》。（台灣戲曲學院提供）

真劇場由趨勢教育基金會主辦，與國立台灣戲曲學院產學合作，真劇場演員與復興京劇團共同演出，透過學院教學與專業舞台接軌，讓年輕演員有機會在專業劇場環境中實踐所學，展現當代京劇在技藝承襲與舞台詮釋上的多元樣貌。

首日打頭陣的節目《飛虎山》，小生與淨角合演，突出身段美感與唱作功力，由青年演員蔣傅宇、于銘賢主演；第2齣是經典劇目《霸王別姬》，由京劇團吳山傑、顏雅娟飾演，表現項羽與虞姬的生死絕唱；首日壓軸則以長靠武生戲《小商河》收尾，由演員徐挺芳帶來高難度的動作與武打。

第2日節目由《秦瓊觀陣．破陣》先登場，武生師徒朱陸豪、秦朗攜手，表現節奏緊湊的武戲場面。下半場《珠簾寨》，由老生名角張德天率領復興京劇團資深演員群共同演出，全劇以唱工為主，突顯唱腔節奏與情感層次的鋪陳。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章