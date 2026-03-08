自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】梵志登指揮ESO 傳奇男中音特菲爾TIFA開幕演出諸神與魔鬼

2026/03/08 05:30

來自英國威爾斯的男中音布萊恩．特菲爾，征服眾多國際頂尖歌劇舞台。（鄭達敬攝，兩廳院提供）來自英國威爾斯的男中音布萊恩．特菲爾，征服眾多國際頂尖歌劇舞台。（鄭達敬攝，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026台灣國際藝術節（TIFA）今（8）日登場，首檔演出請來睽違台灣22年的國際知名男中音布萊恩．特菲爾（Sir Bryn Terfel），以其歌劇生涯經典角色選曲的「諸神與魔鬼」（Demons and Valhalla Gods）音樂會（詳詢OPENTIX），由梵志登（Jaap van Zweden）指揮ESO長榮交響樂團共同演出。

指揮梵志登（左）開心地說，能與特菲爾合作，真是圓夢。（鄭達敬攝，兩廳院提供）指揮梵志登（左）開心地說，能與特菲爾合作，真是圓夢。（鄭達敬攝，兩廳院提供）

昨日抵台記者會上，特菲爾興奮表示，非常開心能再次重返台北國家音樂廳，還打趣地說，「我不是神，也不是魔鬼，但很期待與大家分享這次精選的曲目。」上半場聚焦華格納2大歌劇的選曲，尤其《女武神》，特菲爾覺得非常動人；下半場則是各種歌劇中的「魔鬼」角色，聲音表現形式也相當多元；特菲爾還特別安排在眾多歌劇曲目之後，選唱兩首一般觀眾都熟悉的蘇格蘭與威爾斯民謠，希望觀眾在回家路上意猶未盡時，也能隨興哼哼唱唱。

指揮大師梵志登表示，雖然自己指揮過很多歌劇，但一直夢想能與特菲爾合作，很榮幸能帶領ESO與特菲爾共同呈現他最擅長的歌劇曲目，這樣的機會非常難得，對他而言也意義非凡。兩廳院藝術總監王怡汝則表示，22年前特菲爾訪台時，她剛好也在兩廳院工作，感覺一直餘音繞樑，而梵志登剛中帶柔的風格，也非常吸引人。

張榮發基金會執行長鍾德美提到，長榮交響樂團過去一年來在梵志登帶領下益發精進，也很期待與兩廳院共同開啟新的3年合作計畫；對此，王怡汝也表示，期盼透過這項策略合作，為台灣藝術環境注入更深厚且永續的文化動能。

