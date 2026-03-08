自由電子報
【藝術文化】茶博館空間轉型首展 林俐重現凝視與漂流

2026/03/08 05:30

藝術家林俐將生活所見，透過不同媒材呈現。（新北市文化局提供）藝術家林俐將生活所見，透過不同媒材呈現。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市坪林茶業博物館空間轉型後，推出首檔展覽，邀請插畫家林俐以「凝視與漂流」為題，展出以城市風景與旅途片刻為素材的創作，帶領觀眾在茶鄉空間中觀看不同地方的生活樣貌，即日起展至4月6日。

坪林茶業博物館館長賴維鈞表示，茶博館近年持續思考：如何在既有茶文化展示之外拓展新的文化內容。此次將原文化商店空間重新規畫為小型實驗展區，希望透過不同形式的合作，讓博物館與地方生活、旅行文化及當代創作產生更多連結。坪林曾是淡蘭古道的重要交通節點，茶葉與人群往來於山海之間，形成流動與停歇。展覽以「旅行」為核心概念，回應坪林過去做為交通節點的歷史，也連結茶文化隨貿易遠行的特質。

藝術家林俐長期以旅行速寫與城市觀察為創作題材，此次展出插畫多來自她在不同國家旅行時，描繪街景、山海與生活，透過細緻筆觸留住旅途中所見。展中亦呈現藝術家對閱讀與旅行的反思。坪林茶業博物館表示，未來新設展區將持續邀請不同領域創作者進行合作。展覽詳詢坪林茶業博物館臉書（www.facebook.com/pinglin.tea.m）。

