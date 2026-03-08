自由電子報
藝術文化

【藝術文化】人權館出版望向天光 回首人權

2026/03/08 05:30

（圖：記者翁聿煌）（圖：記者翁聿煌）

國家人權博物館昨（7）日舉辦《望向天光 回首人權》新書發表會，人權館長洪世芳表示，人權館將半年刊《向光：人和人權的故事》歷年刊載文章重新整編出版，書中集結政治、文學、建築、文化藝術、教育等領域的學者與實務工作者29篇文章，從威權歷史、政治受難經驗、空間與制度分析，到轉型正義實踐與共生未來想像，鋪陳台灣人權發展的歷史紋理。

洪世芳表示，台灣歷經長達38年的戒嚴體制，威權政治所造成的個人創傷、集體失語與制度性壓迫，至今仍深刻影響社會結構與世代記憶，書名「回首人權」，即提醒大家不應遺忘那段白色恐怖的歷史，強調記憶歷史是為了避免重蹈覆轍，並以「望向天光」期許社會在面對歷史所帶來的種種創傷後仍能堅守價值，一起走向具有希望的未來。（文：記者翁聿煌）

