【藝週末．寰宇散步】從藝術脈絡到文化能量─探索澳洲．雪梨魅力

新南威爾斯美術館是雪梨最重要的美術館，自1874年首次舉辦公開展覽。

文．攝影／蔡志良

新南威爾斯美術館同時展出現代藝術創作，圖為藝術家Ken Unsworth的裝置作品《懸空石圈 II》。

雪梨向來以多元文化與深厚歷史底蘊著稱，而在藝術迷眼中，它更像是一座以美學脈動呼吸的城市。若你熱愛古典藝術與歷史敘事，「新南威爾斯美術館」無疑是探索雪梨的完美起點，從古文明遺珍、歐洲經典畫作，到具代表性的澳洲原住民藝術，讓人一次看見不同文化的交會與演進；沿著港灣前行，地標性的「雪梨歌劇院」以如雕塑般的優雅曲線亮相，象徵城市在自然與藝術之間的完美共鳴，令人難以移開目光；想更貼近雪梨的城市靈魂，不妨走入歷史最悠遠的「岩石區」，這裡的小巷與遺構訴說著移民、殖民與地方社群的故事，是理解這座城市如何誕生的起點；若要深入19世紀的貴族生活，「沃克呂茲之家」更是必訪，這座由「澳大利亞憲法之父」威廉．查爾斯．溫特沃斯家族所居住的莊園，不僅保存完整，更以跨越時代的建築與陳設，呈現當年澳洲上流社會的生活縮影。

新南威爾斯美術館收藏橫跨澳大利亞、亞洲與歐洲的重要藝術作品。

新南威爾斯美術館 免費且精采的藝術殿堂

澳洲當代藝術博物館主要收藏包括澳洲與國際藝術家的創作，並積極推廣原住民及托雷斯海峽島民的當代藝術。

新南威爾斯美術館（Art Gallery of New South Wales）是雪梨最具代表性的藝術殿堂，自1874年首次舉辦公開展覽以來，始終是澳洲重要的美術館之一。這座向全民免費開放的文化場域，收藏橫跨澳大利亞、亞洲與歐洲的重要藝術作品，尤其以呈現澳洲本土藝術的豐富面貌而聞名。

岩石探索博物館藏身於一棟翻修過的砂岩倉庫內。

踏上主要展廳樓層時，觀者彷彿展開跨越數百年的時光旅程，從15～19世紀的古典藝術、19～20世紀的現代創作，再到獨立呈現的亞洲藝術廳，各館室以時代為軸線排列，脈絡清晰而富教育性。然而，最打動人心的，是其中大量描繪澳洲發展史的作品，從早期移民與原住民生活場景，到19世紀城鎮的街景與鄉野風光，畫作猶如一本立體的歷史書，使人透過藝術窺見這片土地如何走向現代。館內亦收藏許多歐洲大師的經典畫作，包括梵谷、畢沙羅與卡納萊托等人的創作。遊客不必遠赴歐洲，即能在此欣賞到熟悉且重要的匠心之作，為整體參觀經驗增添更多層次。

由插畫家Max Mendez創立的「Squidinki藝廊」，販賣各種詼諧風格的限量藝術品。

來到地下樓層，是範圍廣泛的亞洲藝術展區與臨時特展空間，亮點包括Phaptawan Sumannakudt的《佛陀的生平》，以敘事性的畫面呈現佛陀前世與今生；Ah Xian的《進化光環：太湖岩石雕塑胸像》，巧妙結合金屬與泥土元素，彷彿讓雕塑在古典與未來之間游走。此外，館內亦展出橫跨多個世紀的陶瓷、紡織品與精緻版畫，讓亞洲藝術在此形成一幅壯闊而細緻的文化地圖。地下2樓，是當代藝術的主舞台，20～21世紀的作品在此交織呈現，包括澳洲與國際藝術家的重要創作。

丹麥建築師約恩．烏松設計的雪梨歌劇院，於1973年正式啟用，外觀有著優美弧度。

岩石區 古老街巷中找尋雪梨靈魂

雪梨歌劇院內部以木板組合成高聳的天花板，並層層向上攏起出寬廣空間。

岩石區（The Rocks）是雪梨最早的定居核心，也是這座城市歷史的起點，由於早期建築多以砂岩打造，因此得名「岩石區」。如今，這裡不僅保留著濃厚的殖民時期風貌，也成為雪梨最迷人的文化街區。漫步在蜿蜒小巷與古老建築間，彷彿能聽見時間的回聲，是探索雪梨過往與現代交會的最佳方式。

雪梨歌劇院的音樂廳內部設計壯觀，融合美學與聲學考量，座位區宛如摺紙般的弧線設計，非常動人。

岩石區與環形碼頭一同構築了雪梨的發展源頭，此地的藝術與歷史軌跡更值得細細尋訪。第1個推薦的景點是免費參觀的「岩石探索博物館」（The Rocks Discovery Museum），館內展示岩石區從原住民加迪加爾人（Gadigal）土地開始，到1788年歐洲殖民者抵達所展開的歷史轉折，珍藏大量從區域內挖掘出的考古文物，從生活器具、建材到原住民文化相關物品，全都生動描繪出早期澳洲的生活面貌。展廳以影音、互動裝置與繪畫等多種媒介呈現歷史，讓參觀者能沉浸式理解岩石區的變遷。博物館本身經翻修的砂岩建築也極具風格，非常適合拍照留念。

風格華美的客廳，每一處細節都訴說著貴族社交生活的繁盛。

接著，走向港灣邊的「澳洲當代藝術博物館」（Museum of Contemporary Art Australia，簡稱 MCA），便能看見岩石區另一種截然不同的風貌。館內收藏超過4000件當代藝術作品，包括澳洲與國際藝術家的創作，並積極推廣原住民及托雷斯海峽島民的當代藝術。

沃克呂茲之家曾是澳洲歷史上舉足輕重的人物「澳大利亞憲法之父」威廉．查爾斯．溫特沃斯與其家族的長期居所。

最後，岩石區還有一個備受旅人喜愛的小驚喜：「Squidinki藝廊」，這間由插畫家Max Mendez創立的藝廊充滿幽默與想像力。Max擅長從日常生活中捕捉趣味，用手繪插畫創作各種詼諧風格的限量藝術品，許多以雪梨景點為主題的作品，更成為旅客最想帶回家的紀念品。

主臥室並非奢華鋪陳，而以深墨綠牆面與簡約家具營造出樸素風格。

雪梨歌劇院 感受建築與藝術的震盪

來到雪梨，雪梨歌劇院（Sydney Opera House）是旅程中最具象徵性的場域，由丹麥建築師約恩．烏松（Jørn Utzon）設計，於1973年正式啟用，外觀以100多萬片白色瑞典瓷磚覆蓋，隨著光線、海潮、雲影變化呈現不同層次的光澤，站在海港邊仰望，其弧度之美讓人久久移不開視線。

走入歌劇院內部，更讓人深刻感受到這座建築的內在精神。入口大廳以大量木質與紅褐色調鋪陳，與外部潔白的殼狀屋頂形成鮮明對比，像是走入另一個世界。光線透過巨大的三角形玻璃灑落室內，使空間呈現沉穩又帶著溫度的質感。最令人讚歎的是主音樂廳，音樂廳擁有2679個座位，挑高天花板以木板組合成層層向上攏起的空間，彷彿聲音能在其中悠長地飄浮。

坐在觀眾席望向舞台，其中大部分正面表演台，其餘座位則分布在兩側的12個座位區。即便沒有演出，光是安靜地待在座位上，也能感受到音場調校的細緻與空間的靈魂。另一側的歌劇劇場，以酒紅色座椅與柔和燈光營造深沉氛圍，適合歌劇、芭蕾舞與大型舞台表演。

站在歌劇院的階梯平台眺望大海，是另一種驚喜，此處能俯瞰整個環形碼頭與雪梨港灣大橋，海風吹過，2大地標同時映入眼簾，走出歌劇院時，會發現這不僅是一座卓越的建築作品，更是一個城市的精神象徵。

沃克呂茲之家 一段被凝結的19世紀生活

位於雪梨東郊、臨近雪梨港的「沃克呂茲之家」（Vaucluse House），是澳洲保存完好的殖民時期豪宅之一。建於1803年的莊園，曾是澳洲歷史上舉足輕重的人物「澳大利亞憲法之父」威廉．查爾斯．溫特沃斯（William Charles Wentworth）與其家族的長期居所，不僅承載深厚的歷史故事，也是理解19世紀澳洲貴族生活的重要窗口。

整座莊園以宏偉的哥特復興式建築聞名，主屋、廚房翼樓、馬廄與附屬建築皆保留完好，並由占地10公頃、綠意蓊鬱的正式花園所環繞。1915年，沃克呂茲之家以澳洲第1座「故居博物館」的身分正式開放。

踏入莊園，沿著小徑前行，馬廄與古老建築錯落出現在視野中，走入主建築後，前方是一座精緻的小庭院，隨後便是風格華美的客廳與迎賓廳：華燈、壁飾、窗簾的每一處細節，都訴說著貴族社交生活的繁盛。轉向另一側，僕人廚房裡的銅鍋、鐵勺仍整齊掛於牆上，那些被歲月磨亮的器具讓人彷彿瞬間走入19世紀的生活場景。

走上木製樓梯，是令人意外的另一種風景：主臥室並非奢華鋪陳，而以深綠牆面與簡約家具營造出樸素氣息，與豪宅外觀形成微妙而迷人的反差。孩童房同樣簡單，空間不大，卻透露濃厚的生活痕跡。館內展示大量溫特沃斯家族的原始物件，以及19世紀早期至中期的家具與收藏。從房間到走廊，每一步彷彿都踩進一段被按下暫停鍵的歲月，空氣中帶著淡淡的寂寥，像是歷史在耳邊低語。

走出故居，迎面而來的是明亮的陽光與氣象萬千的花園景致。綠樹、花卉與修剪細緻的草地共同織成一幅優雅的畫面，讓人不禁想在庭園一隅靜坐，細細品味屬於這座莊園的輝煌過往與永恆風華。

