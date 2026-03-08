【家庭plus．徵文大拼盤】廁紙丟馬桶 通不通

圖／陳佳蕙

把用過的衛生紙丟進馬桶，可能會顛覆很多人的習慣，但試著改變看看，廁所環境真的不一樣喔……

〈聽聽專家說〉專業人士看法 丟馬桶安啦

是否丟置馬桶沒有標準答案，個人已經丟馬桶20餘年。

我是從事汙水下水道工作的人員，了解了整個汙水排放系統，從建築物的馬桶至汙水處理廠的最終端整個過程。簡單說明，汙水下水道建置完成的區域，將可分解的衛生紙投入馬桶，排放至汙水下水道，由汙水處理廠做最終端處理，這樣的使用不會因為衛生紙造成管線阻塞，也可提升環境整潔，避免病媒蚊孳生。

若住家未完成汙水下水道建置，建築物汙廢水仍排至建築物化糞池，將可分解的衛生紙投入馬桶，也不至於造成阻塞。若擔心會阻塞，可檢視化糞池狀況是否良好（是否有定期抽除、清理化糞池）。

使用過的衛生紙是否投入馬桶？個人是建議應投入馬桶，大部分人認為衛生紙投入馬桶會造成阻塞，但實際衛生紙投入馬桶造成管線阻塞的因素占比微小，所以鼓勵使用過的衛生紙投入馬桶，不會造成環境髒亂，也減少孳生病媒蚊。

〈風險評估尺〉疑慮消除 習慣自然改變

以前我如廁後的衛生紙，一律丟垃圾桶。不是不環保，而是從小家裡就這樣教：馬桶會塞、水管很老，丟進去等於找麻煩。久而久之，這成了一種下意識的習慣，就算看到「衛生紙可丟馬桶」的標語，也只是看看而已。

後來去日本旅遊時，這個習慣第一次被動搖，使用過的衛生紙理所當然地直接沖進馬桶。當地的衛生紙偏薄、容易溶於水，沖掉似乎是被設計好的流程，不僅不覺得不安，反而覺得空間更乾淨、也少了異味。那一刻我才發現，原來「不能丟馬桶」並不是唯一的標準，而是和設備、環境有關。

有趣的是，我發現自己在不同地方，標準其實不一樣。家裡敢丟馬桶，但在老舊公廁還是會猶豫；租屋時，想到若是管線出問題得自己處理，又默默回到垃圾桶派。原來不是不願意配合政策，而是大家心裡都有一把「風險評估尺」。

環境部推動衛生紙丟馬桶的用意我能理解，但比起一句口號，或許更需要清楚的說明，讓民眾知道什麼情況適合、什麼情況不適合。當疑慮被好好回應，習慣的改變，自然就不會那麼難。

〈兒子帶頭做〉嘗試改變 果然不一樣

上完廁所後衛生紙丟垃圾桶，是從小到大的習慣，不論是在學校、家裡，以至於外面的公廁皆然。

不知道從哪一天開始，我發現家裡兩間廁所，有一間的垃圾桶常常是空的。好奇問了兩個兒子，原來他們念大學在外住宿後，為了減少垃圾、細菌、蚊蠅孳生及廁所異味，早就習慣將衛生紙丟馬桶了。

「馬桶不會堵塞嗎？」、「我們家馬桶管線比較老舊了，真的沒問題嗎？」在他們舉出環境部環境管理署的論證「衛生紙具有可分散性，纖維為短纖維，所以遇水較易快速分散，並不會阻塞馬桶。」並且信誓旦旦掛保證後，外子很快跟進了。而製造垃圾最多的我，在「一人不敵眾人智」下，也跟上腳步開始把衛生紙丟入馬桶了。

只是在家裡養成的習慣，到了外面，有的告示寫「請丟馬桶」，有的寫「請不要丟馬桶」，有的連寫都沒有寫，讓人無所適從。不過，標示「把衛生紙丟馬桶」的公廁，確實再無衛生紙溢滿垃圾桶的驚嚇衝擊，也乾淨多了。

〈理解就跟進〉一家兩制 習慣就好

孩子成家立業，家裡只有我和太太住。後來得知衛生紙可以丟馬桶的訊息後，我就都丟馬桶沖掉，但是太太還是覺得會塞住，一樣丟垃圾桶。所以我們家形成了「一家兩制」，我使用二樓廁所，太太使用三樓廁所。

在外使用公廁的話，由於在家水沖的習慣，我的包包都會帶可沖馬桶濕式衛生紙和面紙，衛生紙丟馬桶，面紙丟垃圾桶。面紙、擦手紙、紙巾等這些長纖維產品，添加物多，無法分解，絕對不能丟馬桶。

環境部推動的政策用意我能理解，少準備一個垃圾桶、少更換垃圾袋，長期下來減塑量非常可觀，也能減少蚊蠅與異味。

我最受不了公廁沒蓋子的垃圾桶，裝滿了使用過的衛生紙、面紙，那種景象對我而言不只骯髒，更是駭人，而飄散的臭味更讓我渾身起雞皮，都得戴著口罩才有辦法上廁所。

衛生紙丟不丟馬桶，或許不是非黑即白，但至少，我選擇讓廁所回到它該有的乾淨。

