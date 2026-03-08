自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】廁紙丟馬桶 通不通

2026/03/08 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

把用過的衛生紙丟進馬桶，可能會顛覆很多人的習慣，但試著改變看看，廁所環境真的不一樣喔……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈聽聽專家說〉專業人士看法 丟馬桶安啦

文／憲憲（桃園市）

是否丟置馬桶沒有標準答案，個人已經丟馬桶20餘年。

我是從事汙水下水道工作的人員，了解了整個汙水排放系統，從建築物的馬桶至汙水處理廠的最終端整個過程。簡單說明，汙水下水道建置完成的區域，將可分解的衛生紙投入馬桶，排放至汙水下水道，由汙水處理廠做最終端處理，這樣的使用不會因為衛生紙造成管線阻塞，也可提升環境整潔，避免病媒蚊孳生。

若住家未完成汙水下水道建置，建築物汙廢水仍排至建築物化糞池，將可分解的衛生紙投入馬桶，也不至於造成阻塞。若擔心會阻塞，可檢視化糞池狀況是否良好（是否有定期抽除、清理化糞池）。

使用過的衛生紙是否投入馬桶？個人是建議應投入馬桶，大部分人認為衛生紙投入馬桶會造成阻塞，但實際衛生紙投入馬桶造成管線阻塞的因素占比微小，所以鼓勵使用過的衛生紙投入馬桶，不會造成環境髒亂，也減少孳生病媒蚊。

〈風險評估尺〉疑慮消除 習慣自然改變

文／林莉羚（新北市）

以前我如廁後的衛生紙，一律丟垃圾桶。不是不環保，而是從小家裡就這樣教：馬桶會塞、水管很老，丟進去等於找麻煩。久而久之，這成了一種下意識的習慣，就算看到「衛生紙可丟馬桶」的標語，也只是看看而已。

後來去日本旅遊時，這個習慣第一次被動搖，使用過的衛生紙理所當然地直接沖進馬桶。當地的衛生紙偏薄、容易溶於水，沖掉似乎是被設計好的流程，不僅不覺得不安，反而覺得空間更乾淨、也少了異味。那一刻我才發現，原來「不能丟馬桶」並不是唯一的標準，而是和設備、環境有關。

有趣的是，我發現自己在不同地方，標準其實不一樣。家裡敢丟馬桶，但在老舊公廁還是會猶豫；租屋時，想到若是管線出問題得自己處理，又默默回到垃圾桶派。原來不是不願意配合政策，而是大家心裡都有一把「風險評估尺」。

環境部推動衛生紙丟馬桶的用意我能理解，但比起一句口號，或許更需要清楚的說明，讓民眾知道什麼情況適合、什麼情況不適合。當疑慮被好好回應，習慣的改變，自然就不會那麼難。

〈兒子帶頭做〉嘗試改變 果然不一樣

文／蔡慕靜（桃園市）

上完廁所後衛生紙丟垃圾桶，是從小到大的習慣，不論是在學校、家裡，以至於外面的公廁皆然。

不知道從哪一天開始，我發現家裡兩間廁所，有一間的垃圾桶常常是空的。好奇問了兩個兒子，原來他們念大學在外住宿後，為了減少垃圾、細菌、蚊蠅孳生及廁所異味，早就習慣將衛生紙丟馬桶了。

「馬桶不會堵塞嗎？」、「我們家馬桶管線比較老舊了，真的沒問題嗎？」在他們舉出環境部環境管理署的論證「衛生紙具有可分散性，纖維為短纖維，所以遇水較易快速分散，並不會阻塞馬桶。」並且信誓旦旦掛保證後，外子很快跟進了。而製造垃圾最多的我，在「一人不敵眾人智」下，也跟上腳步開始把衛生紙丟入馬桶了。

只是在家裡養成的習慣，到了外面，有的告示寫「請丟馬桶」，有的寫「請不要丟馬桶」，有的連寫都沒有寫，讓人無所適從。不過，標示「把衛生紙丟馬桶」的公廁，確實再無衛生紙溢滿垃圾桶的驚嚇衝擊，也乾淨多了。

〈理解就跟進〉一家兩制 習慣就好

文／邱嘉哲（屏東縣）

孩子成家立業，家裡只有我和太太住。後來得知衛生紙可以丟馬桶的訊息後，我就都丟馬桶沖掉，但是太太還是覺得會塞住，一樣丟垃圾桶。所以我們家形成了「一家兩制」，我使用二樓廁所，太太使用三樓廁所。

在外使用公廁的話，由於在家水沖的習慣，我的包包都會帶可沖馬桶濕式衛生紙和面紙，衛生紙丟馬桶，面紙丟垃圾桶。面紙、擦手紙、紙巾等這些長纖維產品，添加物多，無法分解，絕對不能丟馬桶。

環境部推動的政策用意我能理解，少準備一個垃圾桶、少更換垃圾袋，長期下來減塑量非常可觀，也能減少蚊蠅與異味。

我最受不了公廁沒蓋子的垃圾桶，裝滿了使用過的衛生紙、面紙，那種景象對我而言不只骯髒，更是駭人，而飄散的臭味更讓我渾身起雞皮，都得戴著口罩才有辦法上廁所。

衛生紙丟不丟馬桶，或許不是非黑即白，但至少，我選擇讓廁所回到它該有的乾淨。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章