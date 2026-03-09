自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】《女神異聞錄 5》特別爵士大樂隊6月亞巡 台北6/26上演華麗冒險

2026/03/09 05:30

【藝術文化】《女神異聞錄 5》特別爵士大樂隊6月亞巡 台北6/26上演華麗冒險30位來自美國與日本頂尖樂手組成豪華陣容。
（凡事策劃提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕近年最熱門的RPG作品之一《女神異聞錄 5》（PERSONA 5），將以「《女神異聞錄 5》特別爵士大樂隊音樂會」（Persona 5 Special Big Band Concert）自6月起展開亞洲巡演，台北站訂於6月26日在Legacy TERA演出。

《女神異聞錄 5》音樂會現場演出畫面。（凡事策劃提供）《女神異聞錄 5》音樂會現場演出畫面。（凡事策劃提供）

《女神異聞錄 5》是一款以現代東京為舞台的青春RPG（電子角色扮演遊戲），玩家白天扮演平凡高中生、晚上化身「心之怪盜」的主角，與同樣遭受不公平對待的夥伴們覺醒「人格面具（Persona）」的能力，透過潛入由潛意識慾望幻化成的「殿堂」並偷走祕寶，讓腐敗的惡人悔改，展開一場對抗社會不公、奪回自由的華麗冒險。

此次音樂會亞洲巡演的台北主辦「54 Entertainment」指出，《女神異聞錄 5》的音樂由目黑將司主掌作曲，橫跨爵士、放克、靈魂樂等多元風格的配樂，備受全球讚譽。巡迴音樂會的爵士大樂隊結合30位來自美國與日本的頂尖樂手組成豪華陣容，由曾兩度榮獲葛萊美獎與東尼獎的查理．羅森（Charlie Rosen）擔任音樂改編、音樂總監與指揮，將帶領觀眾隨著現場演奏重回遊戲中的精采冒險，以及跟夥伴互動的回憶片段。

「54 Entertainment」表示，此系列音樂會於去年在東京及京都舉辦首演，門票一開賣即全數完售，後續緊急加場亦隨即秒殺，累積吸引超過1萬名粉絲現場朝聖。台北站將於6月26日晚間在Legacy TERA演出，並與ibon售票系統合作，提供加購高鐵票85折優惠，13日中午12點啟售。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章