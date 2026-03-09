【藝術文化】邱君強領軍 台北愛樂歌劇坊獻演2026新編版《蝙蝠》

《蝙蝠》是維也納輕歌劇代表作之一。圖為此次角色男爵夫人Rosalinde、律師Dr. Blind及Eisenstein男爵的三重唱彩排。

（台北愛樂歌劇坊提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂歌劇坊全新製作、改編詮釋約翰．史特勞斯二世的《蝙蝠》，將於3月16日晚間在台北國家音樂廳登場，由指揮邱君強領軍多位聲樂家、台北愛樂合唱團與台北愛樂青年管弦樂團共同演出。

台北愛樂歌劇坊表示，1874年首演的輕歌劇《蝙蝠》，劇本源自於德國喜劇《監獄》及法國喜劇《除夕夜宴》。維也納河畔劇院取得版權後，把原本法式晚宴改為維也納流行的舞會，並委託約翰．史特勞斯二世譜寫音樂，音樂家僅花42天便完成，不僅旋律動聽，其以輕盈筆觸描繪人性的矛盾與虛榮，使作品歷久不衰。

請繼續往下閱讀...

《蝙蝠》描繪法克博士（Dr.Falke，男中音陳翰聲飾）某次打扮成蝙蝠參加一場化裝舞會，酒醉不醒而被朋友艾森史坦男爵（Eisenstein，男中音陳翰威飾）丟在路邊，法克決定惡整回報，劇情便以惡作劇為起點，一點報復、一點玩笑，最後變成一場戴著面具的華麗舞會。

演出卡司還包括女高音蕭涵飾演的聰明機智男爵夫人Rosalinde；一心想成名的女僕Adele（女高音林映旻飾）；傾慕Rosalinde的癡情男子Alfred（男高音宮天平飾）；因抓錯人引發後續連串誤會與喜劇的典獄長Frank（男低音謝銘謀飾）；主辦華麗假面舞會的年輕俄國王子Orlofsky（女中音王郁馨飾）；成事不足敗事有餘的律師Dr. Blind（男高音陳昱嘉飾）；插科打諢的獄卒Frosch（楊宣哲飾）。

台北愛樂歌劇坊保留《蝙蝠》原作音樂魅力，同時融入當代舞台語彙與戲劇節奏，讓經典輕歌劇貼近現代觀眾；圓舞曲與波卡舞曲交織出輕快節奏，妙語如珠的對白串起笑聲，邀觀眾在一場華麗舞會裡，笑看人生。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法