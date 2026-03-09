【藝術文化】受蔡蔭棠家族捐畫感動 日畫家片山滋贈畫竹縣美術館

日籍美術老師南條博明的外孫片山滋（左2）跟家人一起把他的作品〈夜明け．海〉交由新竹縣府典藏。 （取自新竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局美術館繼收到本土客籍畫家蔡蔭棠家族大量捐畫後，蔡蔭棠百年前在台的繪畫啟蒙老師、日籍美術老師南條博明的外孫片山滋，也在出席「蔡蔭棠－藝術漫遊者」特展開幕式後跟進，捐贈其創作的壓克力作品〈夜明け．海〉（譯：黎明之海）給新竹縣典藏，並懇託新竹縣協尋其外祖是否有遺作在台，以解其孺慕之情。

新竹縣府文化局長朱淑敏說，南條博明1924到1932年間任教於目前的新竹中學，主持新竹第一個研究西畫的「白楊美術研究會」，並於其改組為「新竹美術研究會」後擔任顧問。其作品〈南門外的早晨〉在1927年入選首屆台灣美術展覽會（台展），對新竹地區美術發展影響深遠，是新竹西畫發展的重要推手；新埔子弟蔡蔭棠曾受教於南條博明，在藝術精神與技法上都深受其啟蒙。

片山滋是南條博明外孫，現為「太平洋美術會」會員，他表示，自己在「蔡蔭棠－藝術漫遊者」特展開幕現場聽到蔡蔭棠次子蔡世英的感言深受觸動，便也決定捐贈自身畫作來響應，算是延續外祖父南條博明與新竹的緣分。多年來片山滋一直希望找到外祖父的真跡畫作，目前僅找到一件在和服腰帶上的玫瑰作品，不知是否還有其他遺作留在台灣，期待新竹縣府能幫忙尋找。新竹縣府表示，將透過相關學術和典藏系統給予協助。

