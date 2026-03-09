【藝術文化】「工藝入校」徵選合作學校 3/16啟動報名

台東縣蘭嶼鄉朗島國小以「海廢都是寶」為核心課程，在學習過程中培養學童美感素養與永續意識。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為深化工藝教育向下扎根，促進工藝文化融入校園教學，國立台灣工藝研究發展中心辦理「115年工藝校園扎根教案發展計畫－工藝入校。藝創教案」，即日起正式啟動合作學校徵選作業，邀請全台公私立國小、國中及高級中等學校踴躍參與，報名時間自115年3月16日至3月31日止，預計錄取20所學校，每校最高挹注新台幣6萬元執行經費，以支持教案發展與課程實施。

本計畫以工藝「漫活SLOHAS」為實踐框架，融合簡單、生活型態、原創、健康、美學與永續等6項元素，引導學生透過手作體驗與材料實踐，理解工藝所蘊含的文化價值與生活智慧，並在學習過程中培養美感素養與永續意識。

工藝中心強調，本計畫旨在促進工藝文化平權，鼓勵學校結合在地文化特色，與工藝家協力發展具創造性的工藝教案，讓學子們在「做中學、學中做」的過程中，培養跨域思考能力與生活美感素養，讓工藝真正落實於校園日常。報名資訊詳詢工藝中心官網或官方臉書。

