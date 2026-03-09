自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 林文心／修改的人

2026/03/09 05:30

圖◎倪韶圖◎倪韶

◎林文心 圖◎倪韶

新的一年到來，按照計畫，我應該要在新年的第一個月內，完成博士論文的第一章。

稍微有點經驗的人都知道，第一章動輒得咎，將會為整本論文定調。幸運的話，我可能可以用這一章換到一些獎學金；不幸的話，除了沒有錢，還預示了接下來在研究之路上的艱辛。

所以我按照計畫寫作。至於在計畫之外的事情是，我突然迎來大量病痛。說起來其實沒有聽起來那樣恐怖，只是過往許多熟悉的小毛病，像約好了一樣地同時找來：陳年的腰病與胃疾、沒補好的牙與不消腫的牙齦，還有已經跟隨了一輩子的鼻過敏。於是沒寫論文的時間我看醫生，不見好轉的話就搜尋新的診所，治療反覆持續，倒像是有了不用全心全意面對論文的理由。或許是因為這樣，所以即使我不斷地看病吃藥、復健電療，在多數的時間裡，心情稱不上太糟。

情緒穩定，只是會一直回想起童年時閱讀過的三毛。在基調活潑的散文集《撒哈拉沙漠》裡有篇嚇人的文章，作家描述著自己曾經從沙漠深處撿回一樣美麗的小物，忘記究竟是石頭還是落果，總之因為好看，所以把它帶回家當做擺飾。沒想到那樣好看小巧的物件竟然承載著古老惡毒的詛咒――詛咒當然招致不幸，而不幸發生的方式是攻擊人體原有的弱處，再隨之放大。因為病都是早有的，所以最初發作時不曾警戒――作家說，那都是再熟悉不過的問題了，過去擺著就會好，所以沒想過會演變得如此激烈，短短幾天，竟然嚴重到難以下床；好險最後出現了某個認得詛咒的人，可能是巫師還是耆老，總之在幫助之下危機總算解除。

我經常反覆思索著故事中的詛咒，得到的結論是：換做是我，絕對逃不過。像作家一樣，我也慣性不搭理這些小病小痛，自以為那是我辨識出來的、自己身體的使用方式――就像從小長大的老房，我們總會知道走到哪裡的時候必須繞過特定一塊貼得不牢的磁磚，卻不會特地補好那塊地板。通常是這樣子的，可惜在這一個月裡，情況變得稍稍難以忽視，於是我看醫生，進行一些效果緩慢的治療。效果緩慢，病症時隱時顯，當什麼地方又變得更嚴重的時候，我便在睡前想著：要是明天還痛的話，我就要去檢查家裡是不是也有什麼被撿回來的東西了。但是通常，隨著明天到來，我竟然又康復了一絲半點。城市裡的我畢竟不是旅居沙漠的作家，於是那些病痛反反覆覆，在我身上半死半活。

將昨日的疼痛與今日相比較，可能是我這幾年才養成的習慣。那是源於好幾年前一場盛大的失戀，當時陪在身邊的好友對我說：「明天的你會變得比今天還更強壯。」我抓住了那一句話，抓得很緊，因為感覺破碎時，那像是某種會好轉的承諾――現在想來其實有點好笑，究竟誰能許下這樣的承諾？但總之，當時的我在每個今天都相信了，然後過去了很多個明天，不知不覺來到該寫出第一章的現在。

扣掉前期準備的時間，我大約花了兩週把第一章的草稿寫完。寫完後寄給指導教授，以及另外願意幫我閱讀的老師。做為研究生我很幸運，總是能遇到溫柔的人，例如多年的指導，她深諳三明治說話法，她從來不說「你怎麼寫成這樣」或是「這究竟是什麼東西」，她說：「滿好的，問題很有創意，材料也很有趣。但是有些小地方可以討論一下。」多年來，我學會心懷感激地收下開場的稱讚，並且明白隨後的「但是」才是該牢記的部分。至於另外一位溫柔的老師，他不是這樣的路線，他對我說：「你的文章像你的人一樣：想法很多，膽子太小。」我在心底回嘴怎麼會有人讀論文像在幫學生做人格分析，而老師隨即叫我不要傻笑，他說：「仔細聽，我在傳授你修改的心法。」我聽得認真，把那些「但是」、那些「心法」都好好地記下了，回到家以後，對螢幕發呆。

新年的第一個月，連續好幾天的情況，是我在電腦前呆坐，坐到時間差不多，便準備出門去看預約好的胃科、牙科或是復健科。我不低潮，想著就算論文不見起色，至少可以期待身體迎來好轉。一位喜歡的作家在她的頻道裡面說過：「三十歲以前想怎麼吃怎麼活，就怎麼吃怎麼活吧，反正三十歲以後，你的身體會教你做人。」我恍然大悟，原來是這樣、確實是這樣。原來這些日子，我正在重新學習做人――我學會在酒吧裡連續飲用三杯調酒是不行的，但飯後一小杯清酒還算可以；在沙發上躺得歪七扭八滑手機也當然是不行的，但如果睡前能夠勤奮地鋪開瑜伽墊做復健小運動，那隔天的我也許就能把自己支撐得更牢更穩一點。

這麼說來，今天的我，真的比昨天更強壯了嗎？病痛復返的時候，我有時懷疑，曾經以為的康復會不會只是傷口暫時同意蟄伏。

有天我躺在牙醫的手術椅上，遭遇情傷的友人傳來正哀愁的訊息，而醫生卻朝我走來，我於是只能收起手機、躺平、張嘴，感受金屬儀器在口腔中鑽來鑽去，發出尖銳刺耳的聲音――過程之中，我的胃部開始隱隱灼熱，還不能算是劇痛，但確實是某種明確的不適。儘管跟胃病搏鬥好一段時間了，但在那個當下，我依舊無法確定自己究竟是胃疾未癒、看牙緊張，還是因為悲傷的友人而想起曾經悲傷的自己。安裝上暫時的牙套以後，醫生叮嚀這段期間不能吃太硬或是黏牙的食物，「因為臨時牙套很容易裂開。但真的裂開其實也沒關係，你再記得把那些屍體給帶回來。」我咬著紗布點頭，思考這難道就是衰老嗎？曾經的我深信悲傷心痛都是暫時的，如今的我擁有的卻是一顆脆弱並且搖搖欲墜的假牙齒。醫生說這樣就可以了，而我在站起之時感覺身體於內於外都狼狽無比。

教授的叮嚀是，把多想的那些段落從正文中刪去，藏在註腳裡，保持問題意識的清晰。我照做了，文章看起來依舊不夠成熟完整。後來我和研究領域的專家約了見面，想聽聽其他意見。沒想到才不到一小時，我在初次碰面的老師面前哭得一塌糊塗，是頻頻抽泣緩不過呼吸的那種哭法。教授嚇得不斷道歉，而每聽到一次道歉我便哭著道歉回去，嘗試向對方解釋我的情緒，但結果只跟文章一樣失敗，場面失控得非常徹底。

修改為什麼這麼困難呢？從開始寫作以來，我很快就發現，自己真的是好不擅長修改的人。大多數時候，這好像也不是什麼問題，不夠好的檔案頂多就藏在沒人發現的電腦深處。他們說逃避可恥但是有用，說實話我並不以為自己逃避了什麼，那些不夠好的我，多數時間並不值得打擾眾人，但當躲無可躲的時刻到來，我才終於承認：對修改的抵抗或許確實是源自於自信的缺乏。

新的一月很快便結束了，按照計畫，我該在第二個月的第一週完成修改後的定稿，並拿去申請獎學金。但那個禮拜我跑去看了一部以家庭創傷為主題的電影。在影廳中，忘記帶衛生紙的我哭成比旁人更淒慘的樣子，並在回程路上有些意外地想起，早前幾年自己確實是被家庭關係困擾了一段不短的時間。那樣的時間過去了嗎？我並不會這樣認為，但是確實，上次和母親通電話，整體而言平心靜氣，大部分的話題是關於該不該買某支股票。

如果將時間尺度拉得更長，經過了更多更多的明天以後，三、五年後的我，回想起此時身體與論文一樣殘破的自己，會是怎樣的感受呢？至少，早些日子的我是不懂得股票的。媽媽說，獎學金沒申請到就算了，其實博士班沒讀完也沒什麼了不起。我回答她：「這樣會失業。」她說：「沒拿到學位有沒拿到學位的賺法。」還真輕鬆，我在心中回答，是怎麼樣的賺法？靠她叫我買的股票嗎？掛掉電話以前，母親隨口關心同居男友正在幹嘛，我說我論文改不出來，他去幫忙買烤鴨。

很不愧是與我有過多年衝突的母親，電話那頭即刻傳來大呼小叫，要求我不可以因為壓力就隨意差遣男友，要記得給予對方同樣的體貼，深怕女兒出門在外欺負了別人的孩子。敷衍著掛掉電話後我難免受到影響，愧疚湧上，打開房門看著風塵僕僕滿手食物的男子，還沒想好怎麼展開對話，對方先一本正經地開口：「明天我們得去買威力彩才行。」

那是自新年以來累積出高額獎金的威力彩，這一個月以來，除了計畫中與計畫外的事，我們還常常湊在一起，做著中獎的春秋大夢。我愣愣地在心中與母親對話：說得也是沒錯，媽，如果沒拿到獎學金的話，搞不好還有這種活法。

吃過烤鴨，思考著今天的自己是不是變得比過往更加強壯？關於那些刪去與重寫、復健與治療，得到的結論僅僅不過：我是個正修改著自己的人。●

