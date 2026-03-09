【自由副刊．冷記憶】 童偉格／友誼

◎童偉格

果戈里最後作品《與友人書信選》，惹怒了幾乎所有朋友。文學圈抨擊他擁戴現存秩序，宗教界則譴責他炫耀個人虔誠：書裡甚至聲張，當復活節鐘響，上帝將親手拉拔信眾，登上天梯。前者也許傷害較小，因如詩人維亞澤姆斯基所述：俄羅斯文學評論家看果戈里，向來頗似地主看農奴，覺得他窩在家裡很可笑，跑去出家更搞笑。後者，則是確切的打擊了。我想像在另一封致友人信裡，果戈里所描述的「驚訝」：寫作以來，他已習慣遭人輕侮了，但多樣言辭背後，一致的冷酷，總帶給他猶然如新的痛苦。

是在1852年，復活節前大齋期，果戈里自主絕食，直至死去。同時，馬克思振筆寫下〈路易．波拿巴的霧月十八日〉。小說家自然來不及讀到開篇斷言：歷史上一切偉大事實與人物，都會出現兩次，第一次是悲劇，第二次是鬧劇。雖然，果戈里想必理解歷史裡，其實，愈不顯赫的事件，更容易重複上演，卻始終難以豁免於眼淚。畢竟一生裡，他曾三度焚毀自己的作品。

寂寞之事一再發生，寂寞的人生，卻是如斯絕不可逆。於是，閱讀果戈里時，我也猜想時間之中，其他同行者。例如，同一個大齋期，砲兵下士托爾斯泰駐防高加索，險些陣亡；在醫院，他認真考慮辭職，專事寫作。同一個長達七週的大齋期，在西伯利亞囚營，罪犯編分七組，每組領得七日，暫免苦勞。每天拂曉，杜思妥也夫斯基由荷槍衛兵押出營，上教堂。他看每晚寒風，皆將四野妥善凍結，眾人腳鐐沉墜，如拖行同一張白紙。

組讀書會研究社會主義，是杜氏入獄的原因；評論家別林斯基寫給果戈里的絕交信，亦是共讀文本之一。在餘生裡，杜氏將忘卻常見抨擊，重新創作。在另一個餘生裡，托翁終將尋讀《與友人書信選》，再思篤信之難。在更多俄羅斯文學創作者的餘生，皆被霧月式的時代風暴，給湮滅向未來以前，無人察覺，果戈里目擊同一個並不馴良的夜暗。

這個死亡現場，卻像一則反語：床邊，只剩一名小男僕，默默陪伴果戈里。小男僕很傷心，因生命不堪彌留，而主人兀自呢喃，索要「梯子」。小男僕不識字，但整個世界，都像焚燒的字詞。●

