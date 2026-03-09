自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《往事首映會》

2026/03/09 05:30

《往事首映會》 彭紹宇著，木馬文化出版《往事首映會》 彭紹宇著，木馬文化出版

彭紹宇著，木馬文化出版

2035年，十七歲的陳敬意外從老戲院穿越至1955年，認識了一群同樣十七歲的少年少女。他們組讀書會，逛書局，聽廣播，跟著西洋流行歌肆意起舞，雖聽說「上面」愈管愈嚴，但明亮的眼睛沒料到真的會撞入黑暗。寫影評的彭紹宇（1997-），首部長篇小說即以電影為喻，眺望人工智慧已成考科的近未來，同時回溯祖輩的白色恐怖時期，在多時空的往返間探問歷史正義、家國傷痛等主題。小說依時間分成三部，每篇標題各標明年分，不時切換視角，從全知者、主角或配角的觀點反覆回訪歷史的節點，每次總有新發現，讓往事皆如初次映現。串連情節的紐帶乍看是謎團，實為青春的創傷。家族的祕密、自我的迷茫，使回到過去的陳敬彷彿找到解脫，卻也須肩負起「未來人」的使命：在自己的年代，做該做的事。成長於1950年代的高中生，有的早年受日本教育，有的是二二八受難者家屬、大陳島義胞，雖背景各異，相同的是他們都學會把心放在遠方，在壓抑的現狀裡做最自由的夢。因巨變離散後，他們得活到七老八十，才有機會讓承襲記憶的子孫代為重逢。若說閱讀就像穿越時空，本書可說是沉浸式觀影體驗，讓人切身感受到大時代銘刻於個體的力道，以及時間如何提煉記憶，而非沖淡不義。

（天藍）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章