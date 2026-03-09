【自由副刊．愛讀書】 《往事首映會》

《往事首映會》 彭紹宇著，木馬文化出版

彭紹宇著，木馬文化出版

2035年，十七歲的陳敬意外從老戲院穿越至1955年，認識了一群同樣十七歲的少年少女。他們組讀書會，逛書局，聽廣播，跟著西洋流行歌肆意起舞，雖聽說「上面」愈管愈嚴，但明亮的眼睛沒料到真的會撞入黑暗。寫影評的彭紹宇（1997-），首部長篇小說即以電影為喻，眺望人工智慧已成考科的近未來，同時回溯祖輩的白色恐怖時期，在多時空的往返間探問歷史正義、家國傷痛等主題。小說依時間分成三部，每篇標題各標明年分，不時切換視角，從全知者、主角或配角的觀點反覆回訪歷史的節點，每次總有新發現，讓往事皆如初次映現。串連情節的紐帶乍看是謎團，實為青春的創傷。家族的祕密、自我的迷茫，使回到過去的陳敬彷彿找到解脫，卻也須肩負起「未來人」的使命：在自己的年代，做該做的事。成長於1950年代的高中生，有的早年受日本教育，有的是二二八受難者家屬、大陳島義胞，雖背景各異，相同的是他們都學會把心放在遠方，在壓抑的現狀裡做最自由的夢。因巨變離散後，他們得活到七老八十，才有機會讓承襲記憶的子孫代為重逢。若說閱讀就像穿越時空，本書可說是沉浸式觀影體驗，讓人切身感受到大時代銘刻於個體的力道，以及時間如何提煉記憶，而非沖淡不義。

（天藍）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法