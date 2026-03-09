自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．全球觀測站】在美試管求子 另類修煉

2026/03/09 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／趙凱喬

在號稱自由度最高的國度，經歷最燒腦的行政修煉。從最初的諮商，歷經了保險的更換、無止盡的文件手續、系統磨合、各方機構的來回交涉、種種的檢測與治療安排……一路走到如今的孕期，「在美國做試管」的旅程，竟整整耗去了我3年的光陰。

什麼大小手術、打針吃藥，那些於我而言反倒像是按表操課、球來就打；真正令我心力交瘁的，其實是美國醫療體系的「碎片化」與層層交錯的「行政迷宮」。療程至少有明確時程，身體的疼痛也可預知、也有盡頭，但繁複的規則與溝通（尤其是醫療保險那關），卻往往漫無邊際，有時甚至比療程本身更讓人筋疲力竭。

舉例來說，我的狀況是，負責一般醫療與生殖療程的保險分屬不同公司。但若是「為了生殖而進行的『治療』」，究竟該由哪一方負責，患者必須事前自行確認。更麻煩的是，每一階段的生殖療程都需事先向保險公司申請核准，而核准僅有數月效期，逾期就得再次申請延期。

曾有一次，我因某治療需要緊急訂購一劑注射藥物（喔對了，藥局又是另個機構，拿到處方後須自行聯繫訂購），卻發現保險核准期限剛好過期幾天。藥局告知，若自費，一劑上千美元；若在保險範圍內，只需70美元。這樣懸殊的差距，令我不敢貿然決定，只能立刻再與保險公司周旋，要求加速審核。

說到這裡，也許已讓人感到混亂，但這不過是制度的冰山一角。基因檢測是不同機構，胚胎切片又是另一家機構，每換一個環節，就得重新建立帳戶、重新溝通。療程在身體裡進行，行政卻在不同公司之間奔波。

聽聞在台灣做試管，比較偏向一站式服務，且有政府高額的補助，便捷性絕對完勝；而在美國，生殖補助多屬公司企業的福利，因此保險方案錯綜複雜，必須事先做評估挑選，例如你未來想在哪一家做試管，適用的保險方案也會不同，而真正使用起來，過程也猶如多頭馬車，各系統彼此分離。

還記得當初和台灣好友聊起做試管的念頭，時光流轉，對方早已做完療程、順利生產了，而我卻還在醫療流程的旋渦裡盤旋著……

不過換個角度想，儘管美國的制度讓人心累，至少「自由度」相對其他國家是高的。這裡不受限於性別、性傾向或婚姻狀態，任何人只要有需求，皆可合法接受人工生殖技術；另外代孕在許多州也是合法，胚胎性別的選擇也亦屬個人自主，相關法律也相對完善。

台灣的方便是種幸福，而美國的繁瑣，某種程度上換來了更多「非傳統」的可能。我也只能把這一切的混亂與麻煩，當成一種修煉，為未來育兒之路上將面對到的未知，提前累積幾分底氣。

