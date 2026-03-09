自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】接住情緒 不再氣沖沖

2026/03/09 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／洪雅君

我曾在某非營利組織擔任過協談志工10年。印象中最深刻的事件，就是有次值班，就在快下班時，接到一通怒氣沖沖的電話，跟我說：「今天打完這通電話，我就要去自殺！」當時的我回應她：「我本來已經快要下班了，但是我願意留下來聽你說話。」雖然我等會下班後還有事。

之後，我很清楚感受到，對方的情緒很明顯地平靜下來，語氣從高八度轉為平緩，跟我說：「本來以為你們是因為有領錢，所以才聽我說話，沒想到你居然願意為了我，下班了還願意留下來。」當下我本來想說的是其實我們志工是沒領錢的，但我只是回覆對方說：「我們這裡的每個志工都很願意聽你說話。」

那通電話對方最後說：「謝謝你，我今天不自殺了！」其實我沒做什麼，就讓怒氣沖沖的對方，瞬間平靜下來，也許只是因為我表達了關心。

仔細回想，生氣時，如果有人能接住自己的情緒，自己就會平靜下來。所以，面對生氣的人，只要不隨之起舞，就可以避免戰火一觸即發的可能，當然，選擇釋出善意，接住對方情緒，相信會是更棒的回應。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

生命線：1995

張老師專線：1980

