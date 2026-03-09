自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】關心家人 習慣成自然

2026/03/09 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／小張

「喂，張太太，吃飽沒？上次說感冒，有好點嗎？」你以為我在跟客戶寒暄，其實電話那頭是我媽。我把媽媽放在客戶拜訪的通話清單裡，假借公務之名打回家，其實只是想讓她聽見我的聲音。

念書住校想家時，用的是公用電話，電話費花太多，就得少吃一頓飯；進入職場後，雖然經濟比較自由了，但時間卻更碎、心力更疲憊。但只要沒聯絡，爸媽就會擔心，我自己心裡也空落落的。所以我咬著牙也要打，幾句話就好，讓他們知道我沒事。

後來通訊軟體發達了，我就改成傳訊息、語音留言、或視訊報平安。有時候只是拍張午餐照，有時候是下班路上的風景，只要讓他們知道我好好的，就夠了。

堅持了這麼多年，換來的是我跟爸媽之間始終不變的親密感。他們了解我生活的節奏，我也參與他們的日常瑣事。

有的感情，不是自然在，是靠每天去顧、去疼，才不會散。現在我有自己的孩子，也希望他們將來能像我一樣，把「關心家人」變成一種自然的習慣。所以，我先做給他們看。

