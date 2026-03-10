自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】兩廳院「給自己的情書」展登場 邀民眾關注超高齡生命課題

2026/03/10 05:30

位於表演藝術圖書館內的展區可以舒適慢慢欣賞粉紅箋紙上的文字。（記者凌美雪攝）位於表演藝術圖書館內的展區可以舒適慢慢欣賞粉紅箋紙上的文字。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕兩廳院以「藝術介入社會」為核心於2024年啟動的「藝術出走 2.0」，從表演藝術獨特的方式與觀點，深化大眾對樂齡社會與失智議題的關懷與實踐，第3年計畫由「給自己的情書」展覽率先登場，9至11月期間，則將有《夜路不怕黑》於4個地方縣市演出。

「給自己的情書」展使國家劇院充滿粉紅泡泡。（記者凌美雪攝）「給自己的情書」展使國家劇院充滿粉紅泡泡。（記者凌美雪攝）

「藝術出走 2.0」第3年擴散計畫，主要延續2024至2025年已完成的《夜路不怕黑》台日共創遊走式演出，以及「給自己的情書」書寫行動與侯季然導演的《夜路不怕黑》演出紀實。核心精神從過去的一次性戶外巡演轉型為長期陪伴與跨領域參與，讓藝術不再只是「走出」場館，而是真正「走入」社會，以實際行動回應時代挑戰。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，新登場的展覽可看見生命與藝術真實的連結，紀錄片則以影像傳承計畫精神。

聲音藝術家王榆鈞（右）重新改編展覽配樂，邀請歌手萬芳一起於開幕記者會現場演出。（兩廳院提供）聲音藝術家王榆鈞（右）重新改編展覽配樂，邀請歌手萬芳一起於開幕記者會現場演出。（兩廳院提供）

兩廳院表示，2024至2025年間，「藝術出走 2.0」整體計畫不僅與20個地方夥伴、社福團體、民間組織與產業合作，演出票券更於3日內即索取一空，「給自己的情書」書寫行動也創下線上與線下共666人響應。

「給自己的情書」展覽即日起於國家戲劇院G樓及兩廳院表演藝術圖書館開展，精選2025年書寫行動中，由作家袁瓊瓊、楊翠及郭強生帶領參與者所創作有關記憶、情感與時間的真摯文字，並號召民眾以自身經驗理解超高齡議題帶來的挑戰，讓表演藝術領銜成為連結公共文化參與的重要媒介。

展覽回應「藝術出走 2.0」精神，讓書寫不只停留於個人的頁面之上，而是從看見他人開始，亦能回望與關照自己。其中，「相遇在此刻」展區為導讀空間；「記憶投遞所」展區，邀請觀眾於現場寫下一封給自己的情書，並投遞至郵筒裝置，完成投遞後觀眾即可隨機獲得另一封情書，形成一次跨越時空與他人的情感交換。

「時光獨白」展區則由音樂藝術家王榆鈞操刀，精選書寫行動作家及參與者的7段文字為核心，結合不同器樂屬性的配置並融入日常聲音，由7位跨界創作者包含楊麗音、謝銘祐、謝瓊煖、莫子儀、蔡佾玲、洪健藏、及王榆鈞獻聲朗誦，帶領聽者在時間中緩緩推進，以旋律回應這些生命課題。展期至4月26日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章