【藝術文化】兩廳院「給自己的情書」展登場 邀民眾關注超高齡生命課題

位於表演藝術圖書館內的展區可以舒適慢慢欣賞粉紅箋紙上的文字。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕兩廳院以「藝術介入社會」為核心於2024年啟動的「藝術出走 2.0」，從表演藝術獨特的方式與觀點，深化大眾對樂齡社會與失智議題的關懷與實踐，第3年計畫由「給自己的情書」展覽率先登場，9至11月期間，則將有《夜路不怕黑》於4個地方縣市演出。

「給自己的情書」展使國家劇院充滿粉紅泡泡。（記者凌美雪攝）

「藝術出走 2.0」第3年擴散計畫，主要延續2024至2025年已完成的《夜路不怕黑》台日共創遊走式演出，以及「給自己的情書」書寫行動與侯季然導演的《夜路不怕黑》演出紀實。核心精神從過去的一次性戶外巡演轉型為長期陪伴與跨領域參與，讓藝術不再只是「走出」場館，而是真正「走入」社會，以實際行動回應時代挑戰。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，新登場的展覽可看見生命與藝術真實的連結，紀錄片則以影像傳承計畫精神。

請繼續往下閱讀...

聲音藝術家王榆鈞（右）重新改編展覽配樂，邀請歌手萬芳一起於開幕記者會現場演出。（兩廳院提供）

兩廳院表示，2024至2025年間，「藝術出走 2.0」整體計畫不僅與20個地方夥伴、社福團體、民間組織與產業合作，演出票券更於3日內即索取一空，「給自己的情書」書寫行動也創下線上與線下共666人響應。

「給自己的情書」展覽即日起於國家戲劇院G樓及兩廳院表演藝術圖書館開展，精選2025年書寫行動中，由作家袁瓊瓊、楊翠及郭強生帶領參與者所創作有關記憶、情感與時間的真摯文字，並號召民眾以自身經驗理解超高齡議題帶來的挑戰，讓表演藝術領銜成為連結公共文化參與的重要媒介。

展覽回應「藝術出走 2.0」精神，讓書寫不只停留於個人的頁面之上，而是從看見他人開始，亦能回望與關照自己。其中，「相遇在此刻」展區為導讀空間；「記憶投遞所」展區，邀請觀眾於現場寫下一封給自己的情書，並投遞至郵筒裝置，完成投遞後觀眾即可隨機獲得另一封情書，形成一次跨越時空與他人的情感交換。

「時光獨白」展區則由音樂藝術家王榆鈞操刀，精選書寫行動作家及參與者的7段文字為核心，結合不同器樂屬性的配置並融入日常聲音，由7位跨界創作者包含楊麗音、謝銘祐、謝瓊煖、莫子儀、蔡佾玲、洪健藏、及王榆鈞獻聲朗誦，帶領聽者在時間中緩緩推進，以旋律回應這些生命課題。展期至4月26日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法