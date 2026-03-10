【藝術文化】台中歌劇院《永續報告書》上線 與社會深度對話

以等比例縮小製作的大劇院模型，藉由志工導覽，讓視障朋友可透過觸摸想像空間設計。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台中國家歌劇院自2016年開館迄今滿10週年，營運團隊昨（9）日北上與藝文媒體春敘，並說明2025年認證完成的《永續報告書》已於線上發布。藝術總監邱瑗表示，歌劇院秉持為「一座藝術與生活的劇場」而努力，永續不是口號或數據，而是歌劇院與社會的深度對話，這份永續報告書不只回顧，更展現在地經營與國際鏈結的成果。

志工服裝以回收鳳梨葉纖維設計製作，每公噸鳳梨葉可節省2.4公噸碳排放，纖維萃取過程相較於棉花，更是節省了97%用水量。

（記者凌美雪攝）

報告書依據全球報告倡議組織（GRI）準則編製，並通過第3方外部機構高度確信（High Assurance）認證，以「展演藝術」、「人才培育」及「永續場館」3大主軸，系統整理歌劇院10年來的發展成果，亦針對7類利害關係人，15個永續主題面向進行調查，於滿分4分中平均評分達3.2分。

在展演方面，歌劇院透過國際共製與策展與世界交流，共推動19檔節目，累計869場演出；另亦積極探索非典型劇場空間創作，如「光之曲幕 T.A.P. Project」運用高規格數位投影技術，將19米挑高的曲牆打造為沉浸式音像劇場，至今已推出19件作品，吸引超過90萬人次觀賞。

人才培育方面，「駐館藝術家」計畫，迄今陪伴了15位6種領域（戲劇、舞蹈、視覺跨域、數位藝術、音樂、繪本）藝術家；「LAB X藝術跨域實驗平台」則與亞、歐、北美科技藝術機構合作，累計培育47位青年跨領域藝術創作者；「NTT+音樂劇平台」共徵集149件劇本、孵育17件劇本，培育40位劇本、音樂創作人，完成5檔15場完售演出。

永續場館方面的努力，則從硬體設施到營運制度全面升級，截至2024年底，已累計節省301.7萬度電、減少1,541.8公噸碳排放，榮獲經濟部多項大獎。另亦在推動「共融劇場」上，逐年擴增對聽障、視障、肢障、心智等多種障礙朋友的友善導覽服務。

《永續報告書》網址（https://issuu.com/npac-ntt/docs/ntt_）

