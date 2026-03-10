【藝術文化】波蘭假聲男高音奧林斯基 衛武營獻演巴洛克音樂饗宴

假聲男高音雅庫布．約瑟夫．奧林斯基，也是技藝精湛的霹靂舞者，經常在演唱空檔表演倒立、「風車」等舞姿，被譽為「首位征服Z世代的歌劇巨星」。

（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕波蘭假聲男高音雅庫布．約瑟夫．奧林斯基將於3月21日攜手金蘋果古樂團，在高雄衛武營國家藝術文化中心登台，帶來年度矚目之作「超越」音樂會，為南台灣樂迷呈獻一場視覺與聽覺饗宴。

假聲男高音在音樂史中一度沉寂，直至20世紀巴洛克歌劇復興後才重返舞台聲部，在波蘭假聲男高音奧林斯基演繹下煥發光芒；奧林斯基當過模特兒，也是霹靂舞明星，被譽為「首位征服Z世代的歌劇巨星」，聲音以遼闊音域和多變音色，完美觸及女高音天際，被形容為清澈透明光澤中蘊含渾厚力量。

奧林斯基更是國際品牌時尚代言人，為衛武營今年與勞力士手錶開啟合作後，首名演出的代言人，也是技藝精湛的霹靂舞者，將古典美聲與當代街頭文化結合，在社群媒體擁有數十萬粉絲，經常在舞台演唱空檔表演倒立、「風車」等舞姿，將巴洛克音樂帶入年輕世代視野。

此次，奧林斯基將與金蘋果古樂團搭檔演出，金蘋果古樂團是當今古樂界最受讚譽樂團之一，以精準考究的演奏、生動鮮明的詮釋，成為巴洛克音樂復興運動中關鍵力量，在衛武營音樂廳優異的聲學條件下，樂團將運用古樂器，重現17世紀原汁原味聲響，與奧林斯基一起帶來宏大而細膩的巴洛克音樂饗宴。

「超越」音樂會精選17世紀巴洛克時期珍稀作品與曠世經典，以獨特魅力與超凡技藝，將4百年前的音樂帶往當代最前衛舞台，引領觀眾「超越」時空，沉浸在充滿情感張力與音樂創新的舞台氛圍。

