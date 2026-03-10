自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】波蘭假聲男高音奧林斯基 衛武營獻演巴洛克音樂饗宴

2026/03/10 05:30

【藝術文化】波蘭假聲男高音奧林斯基 衛武營獻演巴洛克音樂饗宴假聲男高音雅庫布．約瑟夫．奧林斯基，也是技藝精湛的霹靂舞者，經常在演唱空檔表演倒立、「風車」等舞姿，被譽為「首位征服Z世代的歌劇巨星」。
（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕波蘭假聲男高音雅庫布．約瑟夫．奧林斯基將於3月21日攜手金蘋果古樂團，在高雄衛武營國家藝術文化中心登台，帶來年度矚目之作「超越」音樂會，為南台灣樂迷呈獻一場視覺與聽覺饗宴。

假聲男高音在音樂史中一度沉寂，直至20世紀巴洛克歌劇復興後才重返舞台聲部，在波蘭假聲男高音奧林斯基演繹下煥發光芒；奧林斯基當過模特兒，也是霹靂舞明星，被譽為「首位征服Z世代的歌劇巨星」，聲音以遼闊音域和多變音色，完美觸及女高音天際，被形容為清澈透明光澤中蘊含渾厚力量。

奧林斯基更是國際品牌時尚代言人，為衛武營今年與勞力士手錶開啟合作後，首名演出的代言人，也是技藝精湛的霹靂舞者，將古典美聲與當代街頭文化結合，在社群媒體擁有數十萬粉絲，經常在舞台演唱空檔表演倒立、「風車」等舞姿，將巴洛克音樂帶入年輕世代視野。

此次，奧林斯基將與金蘋果古樂團搭檔演出，金蘋果古樂團是當今古樂界最受讚譽樂團之一，以精準考究的演奏、生動鮮明的詮釋，成為巴洛克音樂復興運動中關鍵力量，在衛武營音樂廳優異的聲學條件下，樂團將運用古樂器，重現17世紀原汁原味聲響，與奧林斯基一起帶來宏大而細膩的巴洛克音樂饗宴。

「超越」音樂會精選17世紀巴洛克時期珍稀作品與曠世經典，以獨特魅力與超凡技藝，將4百年前的音樂帶往當代最前衛舞台，引領觀眾「超越」時空，沉浸在充滿情感張力與音樂創新的舞台氛圍。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章