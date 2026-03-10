【自由副刊．美的形式原理】 阿尼默／人間樂園

人間樂園

文．攝影◎阿尼默

人間樂園

會搬來跟中東亞瑟同住，其實是不得已的。

原本的宿舍在城市的邊緣，距離學校有一個小時的車程，說是宿舍，其實是一棟很氣派的旅館，沒有多餘的裝飾，跟棋盤一樣整齊，外觀判斷有上百個房間，是上個世紀80年代建成的老摩登大樓，櫃檯人員行禮如儀。學校在這裡租了三個樓層，提供給我們這樣的外國學生居住。我按照指示來到九樓，開門的是一位黑眼圈很重的俄羅斯女生，留長頭髮就像《阿達一族》的媽媽，她是這裡的舍監。拿到鑰匙我被分配到的是801號房，入房的玄關左邊是浴室，浴室裡的水龍頭脖子很長，洗臉盆卻小巧，唯一二十燭光的燈泡在面鏡之上，照在棗紅色磁磚，一顆顆閃著金光。第二個小室是美耐塑合板隔間的廁所，有馬桶、小便斗，壓迫得讓體形嬌小的亞洲人都覺得不安。地毯一路延伸到臥室，裡頭單人床舖、書櫃、書桌椅、衣櫃各兩套，玻璃門推開有個淺淺的陽台，每個場域再小，都有一道門，像是吃高級料理就想到要洗很多碗一樣累。

我會有個室友，不知道好不好相處，趁他來之前，重新布置擺設，我把桌子轉個向，背靠牆壁，將他的桌子垂直於我，我看得到他，他看不到我。取出行李裡的東西各就各位，發現這裡提供的枕頭與被子加起來恰巧是一份早報的厚度，小冰箱也冰不了整張披薩。我打開電腦，查詢字典，將所有看得到的物品都貼上單字便條紙，再從Google Maps熟悉周邊環境，對面有座湖，天氣好的時候會看到泛舟或交流身體的人們，往西的街車尾站有家麥當勞，麥當勞後面是個自然保護區，峽谷低處是河流，往東則有大型超市與商店，還有台灣駐捷辦事處。

已經開學了，剛從奧洛摩次警察局完成入境報到，第二天就後悔了，如果這是唯一長居異地的機會，為何不去能看到更多東西的地方，於是迅速轉學到首都，手續一切重來，成為最晚到的新生。

外出買了三明治，配著綜藝節目吃，門外突然有人猛烈敲門，原來是魔帝女，她指責我應該把鑰匙留在櫃檯不該帶走。新來的室友就在她身後，是個戴眼鏡，穿藍毛衣、牛仔褲的亞洲人。他幾乎沒有行李，最大的包袱是一只公事包，進門後，環顧四周，馬上知道哪些空間屬於他，於是脫下褲子，隨手往床上扔，從公事包拿出手提電腦，掀蓋，插電，看來是個隨性的傢伙。他說他叫龍耀，然後按下電腦按鈕，開機的聲音響起，3C喇叭始終沒什麼長進，當然，這時的我還不會知道，那是地獄開門的聲音，龍耀是那個世界的領導。

我與龍耀經常與子維、玉潔一起上學，一起放學，一起採買食材，他們問了我很多關於台灣的事，發現他們對台灣的理解不少，但也不多。有次，到一家附設卡拉OK的中國餐館吃飯，當我唱到〈愛如潮水〉的間奏，他們問我是不是原住民，我說，長這樣怎麼可能是原住民。我回答得稀鬆平常，卻是他們意外的答案。

班上還有幾個十幾歲的底迪，在這裡重讀過一、兩年小學，他們充當翻譯，協助我了解泡芙老師講什麼，我滔滔地自我介紹，也聽不懂老師正在制止，不能說英文。泡芙老師長得就像泡芙阿姨，臉上有斑，有點年紀，喜歡介紹各種食物的字彙。有次，向一同看劇的當地女孩形容我的老師，女孩嚇得糾正，不能說胖，要說強壯。

強壯的泡芙老師把每個字寫在黑板上，放慢音節，提供我複誦，我只能成為一塊肉，但舌頭卻很有記憶，無法完美複製，更不明白語意，不知道自己在幹嘛，她停在我身上的時間又多又長，看著其他同學平靜地等待，始終面無表情，就讓我感到巨大的壓力，他們愈是沉默，我愈是感到挫折。為了消除空虛的感覺，每堂下課我都去販賣機買咖啡，二十元會掉下流水席用的那種小小塑膠杯以及攪拌棒，再掉下半滿的咖啡，拿著咖啡到室外在遠離人群的地方配香菸，連尿尿也不使用小便斗，說是穿了兩層褲子脫下來不好看，其實是缺乏隔板，交流讓人無所適從。聽不懂，看不懂也說不出，失去語言比光著屁股還赤裸，我每天都在躲，怪東怪西，怪環境，怪天氣，但也每天為自己打氣，你是最棒的，你一定會成功，卻又不信有天在夢中講的不再只有台語或華語，患得患失，焦慮無眠。

這裡是最大對比的異鄉，永恆孤獨的大城。

或許龍耀的感覺跟我相似，他開始逃學，請我每三天幫他買二十條麵包，從此不再踏出宿舍大門，喝水不在廚房燒，而是到樓下旅館櫃檯拿昂貴的可樂或啤酒，也許他感覺到的孤獨比我更強烈，低聲下氣的樣子也就更卑微，祈使句永遠先是親熱地叫著我的名字，眼鏡就要滑出鼻頭，在最難熬的時候，豪宴我到街車尾站的麥當勞，只因他無法使用中文以外的語言點餐。他來這裡的目的，是為了學成語言之後，幫叔叔把中國的商品轉售到歐洲各處。看著他吃兩份大麥克的模樣，才有了真心的笑容，彷彿這才是他來這裡真正的原因。

他從小只被爺爺餵養與管教，聽命爺爺的安排不能自主，但爺爺沒想到的是，距離控制不了他的意志，換個國家，換個場所，他仍然繼續沉迷網路遊戲。

打怪時他抓卵蛋的次數，等同焦慮的頻率，把卵蛋抓得又紅又腫，常常掉在內褲外，左邊右邊，流來流去，像膨風水雞，揚起的皮屑把椅面與椅子下的地毯染白。有天，房間裡到處出現血跡，他躺在床上苦苦哀求，要我帶他去醫院，我們在無人的診間門口等待了三個小時，只見他不耐疼痛，坐立難安，醫生要他弓身側躺，拿擴肛器撬了進去，他大聲哀號，屁眼排出福壽螺卵般的痔瘡。

我對你這麼好，你是不是該對我好一點。

凱，我要怎麼對你好？

從醫院回來，他戴上耳機，趴著看古裝劇，這時我才感覺到一個正常房間該有的樣子，聽音樂的時候沒有雜音，睡覺的時候也不會無端驚醒，念書的時候還能專心，一切安靜了下來，他確實開始對我好一點，這一點很值得珍惜，但也就一點點。

過沒多久，他還是來到電腦前，還是掀開螢幕，新版本剛上市不久，歡迎畫面是一隻綠皮紅眼、戰役中折損幾顆牙齒、對鼻環過敏、充滿仇視、唯一的技能是力量的怪物，在別的故事裡不會被發現早就是屍體的那種。

龍耀有一票死忠的隊員，隨時等待他的指揮，時差已經勉強度日，今天就醫消失的半天，大家簡直是蜥蜴不要的尾巴，現在終於合體了，整個房間再次集結他們的熱血，陷入魔獸的世界。

他是人族的獵人，能操控風箏箝制怪物，寵物是一隻目射霓光的白豹，幫助攻擊以及抵擋傷害。他命令隊員的站位與輸出方式，口氣直接，內容卻飄忽，每句話的間隔塞了滿滿的髒話，隊友只要稍有不慎，疏忽指令，他就給予無止境的咆哮嘶吼，稍加解釋自己難處的人，更是不可饒恕，手速不及，網路卡點，都是屁話，都是死罪，是廢物垃圾，操你媽的雞姦的狗。在心灰意冷時，雖然什麼都不說，也有冷暴力。龍耀的經驗豐富，熟讀各路攻略，比任何人用功，在開戰講解目標，只要按照他的方法，讓怪物服軟的機率比其他公會來得高，至少高過百分之一，代價是忍受這種謾罵。

我認真看他玩過一次，隊友的狀態、自己的血條、技能冷卻時間、聊天室文字，再加上砲火、雷射、箭氣的各種燈光特效，眼花撩亂，看得我眼睛好痛，很不舒服，最不舒服的是美術風格，簡直蝨子上床。原以為龍耀之所以充滿憤怒，是因為戰敗後要花時間賺錢修補裝備，有次他們在無數次失敗後終於取勝，怪物應聲倒下，射出無數高級裝備，龍耀慷慨分配所有裝備給隊員，只留一件不上不下的盔甲給自己。

其實我佩服他的謾罵，經歷紅衛兵洗禮的國度，理不直也氣壯，用字很有想像力，很多都是我第一次聽到的。中二，國中二年級，確實是人的一生當中最令人討厭的年紀。牛屄，母牛生殖器，發情時能連續紅腫二十一小時，表示很厲害的意思，也用做反諷。牛屄龍耀的高張情緒不只持續一場戰役，而是除了睡覺時間的早上七點到晚上十一點，每日每夜，每，日，每，夜。

這段日子太艱難了，我試過很多方法，就連關上房間所有的門，跑到走廊底端，還是能聽到龍耀的恨與控制。有天，發現他洗了澡，因為這是半個月以來，第一次在浴缸出現人類的皮膚角質，黑灰色的，一張被刨下的獸皮，水還尚未排盡，因為捲曲的毛髮堵塞。原本想說些什麼，但什麼也沒說，我來到會議室，玻璃隔間看得見人來人往，竟也沉沉睡著了。●

