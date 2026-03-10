自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．一期一會】 劉梓潔／翻譯來電五十

2026/03/10 05:30

◎劉梓潔◎劉梓潔

◎劉梓潔

作家與譯者正在相親，媒人是翻譯工作坊的教授亞隆。

地點是香巴好室（Shambaugh House），校園裡的獨棟米白色木屋，二樓是國際寫作計畫的行政辦公室，一樓則是藝文沙龍，也做為教室。

用阿爾巴尼亞語、亞美尼亞語、烏克蘭語、印尼語、以色列文、西班牙文、德文……還有華文（但分別是香港華文、台灣華文、中國華文）寫作的作家們，與修課大學生與碩士生們面對面坐。作家們介紹自己的語言、文類與風格等，這時我們尚不知對面這些年輕臉龐們的母語是什麼、或擅長什麼外語。

一眼望去，只有一張亞洲面孔，是始終帶著天真笑容、口譯起來嚴謹精準的香港女孩Fion，我們在第一週就認識她。其餘皆金髮褐髮碧眼、輪廓深邃，我低聲跟香港作家CH說：「看來我們只能共用Fion了。」

接著，亞隆宣布譯者們的語言，到中間一個特別高的女孩：「MJ，Chinese」。欸！？我眼睛瞪大，MJ也對我投來閃亮的目光，那一剎那我們眼中只有彼此，原來遇見靈魂伴侶就是這種感覺。

觸電時間，兩兩一對，自由帶開。MJ是芝加哥出生長大的美國女孩，高中時在高雄文藻外語大學學了兩年中文，說著一口流利的台灣腔中文！讓我驚喜上加驚喜的是，她對於能夠遇到台灣作家也非常驚喜，因為她太想念台灣了。

「你最想念什麼呢？我看看我有沒有剛好有帶來……」

「我很想念高雄捷運。啊，你會說高雄捷運的廣播嗎？下一站、凹子底……」

欸！？這時候通常不是應該是來一客泡麵或義美小泡芙嗎？凹、凹子底！？

正好我過去這一年常跑高雄做劇本田調，輕易就能召喚聲音記憶，念出來：「下一站，凹子底～āu-tsi̍t-tsām，Lap-á-té～ha eˋ zam-，labˋ eˋ daiˋ～Next station，Ao～zih～di。」

MJ興奮地跟著我念，像合唱一樣，她的眼睛裡閃著高雄鄉愁，這時我無比確信我們會是很好的搭檔。原來，對一個譯者來說，最好的伴手禮是作家的語言。而這正是作家隨時帶在身上的。●

■【一期一會】隔週週二見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章