藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】傳承 從沒消失

2026/03/10 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／李承毅

有一天帶女兒出門，走著走著，她突然停下腳步低著頭，不知道在做什麼。等我往回走時，才發現她是在對著自己的影子說話：「你為什麼要跟著我？好，你要乖乖的，我才會帶你出去玩。」

聽著她的童言童語，讓我心中多了許多感觸。除了她所關注自身的影子外，她的身上早就集合了家中成員的影子。她會講「感激不盡」，是學爺爺的；她會唱念客語童謠「羊咩咩，十八歲，坐火車，轉妹家……」是奶奶教她的；她會用台語講「呷飯」和「披衫」，是跟著外婆學的。女兒身上早就充滿著各式各樣的影子，她身邊的每一個人，都用愛澆灌她的成長，讓她在耳濡目染下，習得了那些話語。她的一顰一笑時不時都閃現著那些影子──是愛的倒影，也是生命的延續。

語言及文化的傳承莫過於此。養了孩子之後，更深刻體會到，即使當我們年華老去、不在了，孩子仍會如實地紀錄著家庭成員的舉手投足。我們的肉體縱使已遠颺，但我們與孩子相處過的點點滴滴，都會牢牢印刻在孩子的身上，於日常生活中反覆出現；也在在證明，我們對下一代的愛不曾遠去。

所以即使當長輩年華老去、不在了，淚水淌盡之際，我仍可以透過女兒日常的舉手投足，看見長輩生活過的痕跡。他們未曾真正離開，只是以另一種新生之姿，在我們身邊駐足。

