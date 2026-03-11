自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】奧地利國寶鋼琴大師布赫賓德5月再登台 攜手NSO獻演布拉姆斯

2026/03/11 05:30

布赫賓德被譽為「維也納鋼琴學派最後權威」。（MNA提供）布赫賓德被譽為「維也納鋼琴學派最後權威」。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為「維也納鋼琴學派最後權威」的奧地利國寶鋼琴大師魯道夫．布赫賓德（Rudolf Buchbinder），將於今年5月再度登台，攜手法國貝桑頌指揮大賽3冠王吳曜宇指揮的NSO國家交響樂團，在台北國家音樂廳及高雄衛武營音樂廳，展開布拉姆斯鋼琴協奏曲全集壯旅。

即便已接近80高齡，布赫賓德連年登台都端出「超越生命」耐力的曲目。（MNA提供）即便已接近80高齡，布赫賓德連年登台都端出「超越生命」耐力的曲目。（MNA提供）

1946年生的布爺正奔向80高齡，但每次出現都仍神采奕奕，雙眼炯炯有神。前兩次訪台，分別端出「貝多芬奏鳴曲全集」馬拉松以及貝多芬5大鋼琴協奏曲；這次則是要在單場音樂會彈完布拉姆斯的2首鋼琴協奏曲，這對獨奏家來說，又是一次體力、耐力與功力的極限挑戰。這種「超越生命」的耐力，結合他在不同錄音版本中淬煉出的洞察，讓他手中的布拉姆斯告別了緩慢沉重的俗套，轉而呈現出充滿戰鬥精神、精確且扣人心弦的真實生命力。

值得一提的是，布爺除是擁有39種不同版本貝多芬鋼琴奏鳴曲全集的「貝多芬專家」，他對布拉姆斯的研究也是執著而深刻，他收藏了布拉姆斯2首鋼琴協奏曲的親筆原稿複本與初版樂譜。布爺始終致力於「源頭研究」，力求在演出中實現「忠實與自由、傳統與創新」的完美融合，如同他所說：「品味瞬間的自由、聰明而天真的奢華，以及對當下的好奇心，這一切才讓音樂煥發生命。」

布爺對音樂架構的掌控，結合其與生俱來的直覺，使他在國際樂壇擁有崇高地位，不僅是維也納愛樂、維也納交響樂團及維也納音樂之友協會（Musikverein）的榮譽成員，更是首位獲得德勒斯登國家管弦樂團（Staatskapelle Dresden）頒發黃金榮譽徽章的獨奏家。評論家約阿希姆．凱撒曾讚譽他是「一生中所遇過最偉大的天然鋼琴天才」。

淬煉60載，將音樂化為「如常」生活的真實展現。布爺此次登台，將傾注其一甲子的體悟，完整展現布拉姆斯2首鋼琴協奏曲。詳詢MNA。

