【藝術文化】伊凡．費雪率布達佩斯節慶管弦樂團 2月征服卡內基廳 4月訪台演出

〔記者凌美雪／台北報導〕匈牙利布達佩斯節慶管弦樂團（Budapest Festival Orchestra，BFO）時隔12年再登台，將於4月2、3日兩天在台北國家音樂廳演出。而在啟動亞巡之前，BFO先於2月重返睽違6年的紐約卡內基音樂廳（Carnegie Hall），不僅2場票房完售，當地全面按讚的樂評也讓人印象深刻，尤其稱讚那是當今世上「最獨特、也最動人」的現場。

紐約的演出由指揮大師伊凡．費雪（Iván Fischer）率領，《紐約時報》讚譽費雪是引領聽眾穿梭音樂風景中「最稱職的嚮導」；BFO就像是一群「耐力賽運動員」，讓這場漫長的音樂旅程顯得無比「引人入勝」。評論中更指出，在馬勒龐大的編制中，BFO竟能呈現出「如室內樂般的極致清晰」，費雪以細膩的手法創造了極具張力的緊繃與釋放感。

古典音樂評論《Bachtrack》則指出，當晚約70位BFO樂手驚喜地「以無伴奏合唱形式演唱」，「極其清晰的嗓音營造出一種冷靜、沉思的氛圍」。而在下半場的布拉姆斯《第二號交響曲》中，全程背譜的費雪展現了對樂譜的絕對掌控，「點亮了在厚重詮釋版本中往往被淹沒的木管與銅管細部層次」；弦樂組更產生了「貫穿全曲、豐潤如絲的音色」，最終在「燦爛銅管驅動的凱旋尾聲中，留下難忘的最終印象」。

BFO亞巡同樣由費雪率團，且台北站2天將端出2套不同曲目，首日是普羅高菲夫《三橘之戀》組曲、孟德爾頌《E小調小提琴協奏曲》及普羅高菲夫《降B大調第五號交響曲》；第2日則是普羅高菲夫第一號《仙履奇緣》組曲，以及布拉姆斯《D大調第二號交響曲》。詳詢MNA。

