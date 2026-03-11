自由電子報
藝術文化

【藝術文化】台北時裝週AW26轉型元年 12品牌接力開秀

2026/03/11 05:30

「台北時裝週AW26」將於3月26日至29日登場，設研院院長張基義（前排左5起）、經濟部產發署科長李欣潔、文化部次長王時思、經濟部國貿署組長楊佳憲與設計師等人於開幕記者會合影。（文化部提供）「台北時裝週AW26」將於3月26日至29日登場，設研院院長張基義（前排左5起）、經濟部產發署科長李欣潔、文化部次長王時思、經濟部國貿署組長楊佳憲與設計師等人於開幕記者會合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的「台北時裝週AW26」將於3月26日至29日展開。昨（10）日於台北大巨蛋秀泰影城舉行展前記者會，現場以「首映會」形式揭幕，透過大螢幕放映參展品牌影像預告，展現轉型元年「品牌即主角」的氣勢。文化部政務次長王時思致詞時表示，在全球化與AI虛擬浪潮衝擊下，時尚是人類建構自我形象最微型且貼近真實的表達方式，呼籲大眾以時尚「守護人類最後真實的自我展現」。

王時思指出，台北時裝週邁入第8年，面對全球財富重分配與高端奢侈品牌洗牌的趨勢，台灣品牌應走向更個人化、機能性與主體性的敘事。她強調，當AI可以代理絕大多數工作，甚至呈現虛擬人類時，唯有具備差異化的「文化敘事」才能讓品牌在市場存活。因此，本季轉型將聚焦品牌，取消過往獨立命名的開幕秀，改由12家品牌輪番登場，讓設計師完整呈現自己的生產線與核心理念。

本季秀展形式首度導入「形象展演」與「響應活動」，讓展演不再侷限於傳統伸展台。參展名單包含C JEAN、BOB Jian、JUST IN XX、TANGTSUNGCHIEN、Daniel Wong、Mizuiro ind.、Yentity、LiyuTsai、#DAMUR、WEITZUYUAN、INFDARK、WANGLILING等國內外設計品牌。此外，C JEAN、#DAMUR、JENN LEE、RAY CHU、UUIN等5家品牌，將於3至5月間透過展覽、工作坊與論壇，將創意能量延伸至日常場域。

為了實踐「時尚即生活」，本季特別推出「Editor’s Pick風格市集」，以雜誌編輯選品為核心，進駐18個生活風格品牌，如EVERYDAY OBJECT、noii noii、好初早餐等，提供民眾近距離觸摸材質並提袋回家的機會。

