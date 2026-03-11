【自由副刊】 鴻鴻／爵士標準曲五題

圖◎徐至宏

◎鴻鴻 圖◎徐至宏

．

Body and Soul

．

頭髮會長

要剪掉

指甲會長

要剪掉

．

貓會掉毛

蛇會蛻皮

人會放屁

．

每天代謝的肉體

努力支撐

一個不變的靈魂

這是可能的嗎

．

那個淚汪汪的小孩

那個目光呆滯的中年人

真的是同一個人嗎

．

那個想逃家的少女

那個想逃家的媽媽

真的是同一個人嗎

．

不會消失的只有

腫瘤

變形的刺青

逆流的愛意

一緊張就出現的

破音

．

身經百戰中

留存下來的

終究只有

那些瑕疵

．

同步的探戈

Body and soul

．

I’m a Fool to Want You

．

我總是提醒自己少愛你一點

有時候我會成功

有時候我會希望自己少傻一點

有時候我會恨自己傻得還不夠

．

愛不是占有

愛只是自己被占有

愛是幫你搬開前方路上的石頭

並記得把自己一起搬走

．

要當鬼魂、還是影子

要當神父、還是小丑

我什麼都不在乎，什麼都接受

只要不再扮演那個永遠微笑的朋友

．

酒在胸中蒸發，冰在口中溶化

錯的會變成對，但那時我們都已腐朽

這場電玩沒有輸贏，只有一個

還想再玩一局的傻子，傻得像我

．

It Don’t Mean a Thing

．

你跑來跑去

接住掉下來的

這裡一個音符

那裡一個音符

．

是種遊戲

你也用奔跑

接住了自己

．

另外那些人在暗處

交換他人的器官

盜取彼此的密碼

還把塑膠小兵

任意往地上砸

．

黃金漲了

美金跌了

地震來了

颱風走了

．

你沒多想

啃個飯糰

繼續跑

．

黑暗對你來說

是另一種東西

有的音符一直飄

不打算降落

．

’Round Midnight

．

你跟著指標上的樂園

結果來到了樂團

你說你是五月生的

我說我也是午夜生的

將錯就錯，也許就這麼錯過了

虎視眈眈的悲劇

依賴錯誤，午夜才顯得不像終場

而只是中場

．

嗨，那棵樹還在

我以為早就被砍倒

我認出天使的眼屎

天使認出我嘲弄的嘴角

我知道你有魔法

但你只給我魔術方塊

在我絕望轉動時

好遺忘基輔和加薩的悲哀

．

這是個wrong midnight

酒杯空蕩

只有無法解渴的蜜奶

你能嗎？你能用一個吻解謎

或解鎖一個愛

一首歌解救無助的嬰孩

一首詩解釋違憲的法令

一個錯，解答我們真實的存在？

．

繞完一圈

我們又回到midnight

．

Nature Boy

．

音樂，就是對自然的冒犯

一如詩

．

什麼也沒法改變

唯一能改變的

只有對自然的感覺

．

就像那個男孩

繩索在手上

鴨子在野狼的肚子裡喊叫

他能做什麼

．

面對躲在樹上的貓和小鳥

他能做什麼

他能套住野狼

然後，貓便會一躍

把小鳥撲殺

．

雖然，貓並不餓

雖然，野狼已經餓了幾天

．

自然，明明白白

從不遮掩

男孩也明白

他做什麼，都是冒犯

．

每個片刻

都是危機時刻

愛，甚至被愛

都是不可能的奢望

．

他並非一無所知

卻還是像

一無所知一樣

拋出了繩索

