藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 鴻鴻／爵士標準曲五題

2026/03/11 05:30

圖◎徐至宏圖◎徐至宏

◎鴻鴻 圖◎徐至宏

Body and Soul

頭髮會長

要剪掉

指甲會長

要剪掉

貓會掉毛

蛇會蛻皮

人會放屁

每天代謝的肉體

努力支撐

一個不變的靈魂

這是可能的嗎

那個淚汪汪的小孩

那個目光呆滯的中年人

真的是同一個人嗎

那個想逃家的少女

那個想逃家的媽媽

真的是同一個人嗎

不會消失的只有

腫瘤

變形的刺青

逆流的愛意

一緊張就出現的

破音

身經百戰中

留存下來的

終究只有

那些瑕疵

同步的探戈

Body and soul

I’m a Fool to Want You

我總是提醒自己少愛你一點

有時候我會成功

有時候我會希望自己少傻一點

有時候我會恨自己傻得還不夠

愛不是占有

愛只是自己被占有

愛是幫你搬開前方路上的石頭

並記得把自己一起搬走

要當鬼魂、還是影子

要當神父、還是小丑

我什麼都不在乎，什麼都接受

只要不再扮演那個永遠微笑的朋友

酒在胸中蒸發，冰在口中溶化

錯的會變成對，但那時我們都已腐朽

這場電玩沒有輸贏，只有一個

還想再玩一局的傻子，傻得像我

It Don’t Mean a Thing

你跑來跑去

接住掉下來的

這裡一個音符

那裡一個音符

是種遊戲

你也用奔跑

接住了自己

另外那些人在暗處

交換他人的器官

盜取彼此的密碼

還把塑膠小兵

任意往地上砸

黃金漲了

美金跌了

地震來了

颱風走了

你沒多想

啃個飯糰

繼續跑

黑暗對你來說

是另一種東西

有的音符一直飄

不打算降落

’Round Midnight

你跟著指標上的樂園

結果來到了樂團

你說你是五月生的

我說我也是午夜生的

將錯就錯，也許就這麼錯過了

虎視眈眈的悲劇

依賴錯誤，午夜才顯得不像終場

而只是中場

嗨，那棵樹還在

我以為早就被砍倒

我認出天使的眼屎

天使認出我嘲弄的嘴角

我知道你有魔法

但你只給我魔術方塊

在我絕望轉動時

好遺忘基輔和加薩的悲哀

這是個wrong midnight

酒杯空蕩

只有無法解渴的蜜奶

你能嗎？你能用一個吻解謎

或解鎖一個愛

一首歌解救無助的嬰孩

一首詩解釋違憲的法令

一個錯，解答我們真實的存在？

繞完一圈

我們又回到midnight

Nature Boy

音樂，就是對自然的冒犯

一如詩

什麼也沒法改變

唯一能改變的

只有對自然的感覺

就像那個男孩

繩索在手上

鴨子在野狼的肚子裡喊叫

他能做什麼

面對躲在樹上的貓和小鳥

他能做什麼

他能套住野狼

然後，貓便會一躍

把小鳥撲殺

雖然，貓並不餓

雖然，野狼已經餓了幾天

自然，明明白白

從不遮掩

男孩也明白

他做什麼，都是冒犯

每個片刻

都是危機時刻

愛，甚至被愛

都是不可能的奢望

他並非一無所知

卻還是像

一無所知一樣

拋出了繩索

