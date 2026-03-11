您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
【自由副刊】 鴻鴻／爵士標準曲五題
圖◎徐至宏
◎鴻鴻 圖◎徐至宏
．
Body and Soul
．
頭髮會長
要剪掉
指甲會長
要剪掉
．
貓會掉毛
蛇會蛻皮
人會放屁
．
每天代謝的肉體
努力支撐
一個不變的靈魂
這是可能的嗎
．
那個淚汪汪的小孩
那個目光呆滯的中年人
真的是同一個人嗎
．
那個想逃家的少女
那個想逃家的媽媽
真的是同一個人嗎
．
不會消失的只有
腫瘤
變形的刺青
逆流的愛意
一緊張就出現的
破音
．
身經百戰中
留存下來的
終究只有
那些瑕疵
．
同步的探戈
Body and soul
．
I’m a Fool to Want You
．
我總是提醒自己少愛你一點
有時候我會成功
有時候我會希望自己少傻一點
有時候我會恨自己傻得還不夠
．
愛不是占有
愛只是自己被占有
愛是幫你搬開前方路上的石頭
並記得把自己一起搬走
．
要當鬼魂、還是影子
要當神父、還是小丑
我什麼都不在乎，什麼都接受
只要不再扮演那個永遠微笑的朋友
．
酒在胸中蒸發，冰在口中溶化
錯的會變成對，但那時我們都已腐朽
這場電玩沒有輸贏，只有一個
還想再玩一局的傻子，傻得像我
．
It Don’t Mean a Thing
．
你跑來跑去
接住掉下來的
這裡一個音符
那裡一個音符
．
是種遊戲
你也用奔跑
接住了自己
．
另外那些人在暗處
交換他人的器官
盜取彼此的密碼
還把塑膠小兵
任意往地上砸
．
黃金漲了
美金跌了
地震來了
颱風走了
．
你沒多想
啃個飯糰
繼續跑
．
黑暗對你來說
是另一種東西
有的音符一直飄
不打算降落
．
’Round Midnight
．
你跟著指標上的樂園
結果來到了樂團
你說你是五月生的
我說我也是午夜生的
將錯就錯，也許就這麼錯過了
虎視眈眈的悲劇
依賴錯誤，午夜才顯得不像終場
而只是中場
．
嗨，那棵樹還在
我以為早就被砍倒
我認出天使的眼屎
天使認出我嘲弄的嘴角
我知道你有魔法
但你只給我魔術方塊
在我絕望轉動時
好遺忘基輔和加薩的悲哀
．
這是個wrong midnight
酒杯空蕩
只有無法解渴的蜜奶
你能嗎？你能用一個吻解謎
或解鎖一個愛
一首歌解救無助的嬰孩
一首詩解釋違憲的法令
一個錯，解答我們真實的存在？
．
繞完一圈
我們又回到midnight
．
Nature Boy
．
音樂，就是對自然的冒犯
一如詩
．
什麼也沒法改變
唯一能改變的
只有對自然的感覺
．
就像那個男孩
繩索在手上
鴨子在野狼的肚子裡喊叫
他能做什麼
．
面對躲在樹上的貓和小鳥
他能做什麼
他能套住野狼
然後，貓便會一躍
把小鳥撲殺
．
雖然，貓並不餓
雖然，野狼已經餓了幾天
．
自然，明明白白
從不遮掩
男孩也明白
他做什麼，都是冒犯
．
每個片刻
都是危機時刻
愛，甚至被愛
都是不可能的奢望
．
他並非一無所知
卻還是像
一無所知一樣
拋出了繩索
