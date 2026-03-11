自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 曾谷涵／髒髒飯

2026/03/11 05:30

◎曾谷涵

◎曾谷涵

我能做出一百道料理嗎？

原本以為設定一百道應該算是一個可觀的數量，但日常生活裡自炊的比例高又喜歡經常變換口味，竟然很快就輕易達標了。後來覺得要改變計算的方式。一樣的魚可以煎炸、煮、蒸，蒸魚用簡單的蔥薑醬油或破布子或豆豉，煎炸的還可以後續紅燒或糖醋，然而一隻七星鱸、黃魚或午仔魚的流程並無太大不同，我該計算食材的差別還是手法呢？煮湯來說用結頭菜、白蘿蔔或是青木瓜來燉排骨湯的性質也好像一模一樣。但骨頭燉湯方法又另有課題。

話雖如此，差點要把炒青菜歸為一類的時候，又發現各種蔬菜甚至一樣的蔬菜都不能真的混為一談。栽種的地瓜葉空心菜或是撒種的小白菜青江菜，稚嫩的第一輪收成都可以大火快炒一氣呵成。但後續就要經過挑揀，莖葉分開兩次下鍋，而且前兩者不太需要用到鍋蓋，後兩者可能要悶一下。莧菜則是必定要多加一些水久煮悶軟的，甚至挑揀時還要有撕掉菜莖粗糙表皮的手續，這招有時也應用在山茼蒿上。而且青菜是活物，常跑傳統市場就會發現，有些阿伯大嬸菜攤上的菜每個禮拜都在長大，原本六株一把的菠菜後來大到一株可以炒一大盤，當然煮起來也需要多費些時間。大芥菜或是過度茁壯的萵苣則要先用開水加些鹽與小蘇打燙去苦味但保持鮮綠。

寫起來好像太過繁雜而我也無心整理食譜來確認每一道菜怎麼做，於是數字變得不太重要了，而怎麼樣算一道菜呢？《雜碎：美國中餐文化史》裡面提到「雜碎」（chop suey）因為有肉有菜又不貴，如何餵養了多數老百姓，但用料中有芹菜、乾魷魚等等就不免讓我心想：「這不是客家小炒嗎？」然後每一道菜都流傳成地方與人的各自偏好。

所以我也曾做過這樣的事。在《情緒之書》裡看到「薄餅湯圓」而心生疑惑，從前後文追查研究應該是「猶太丸子湯」（Matzo balls soup），上網買了以色列無酵薄餅，跟著網路上的食譜做起來，家常的菜肴並不困難，但當季沒有的茴香菜就用九層塔取代，雞骨蔬菜高湯久燉的麵餅丸子竟然鮮美軟嫩肉香四溢，配上一碗肉燥飯也很合理。

還有看電影《可拉米洛》時認識到「巴西炸雞肉包」，原文coxinha的發音像是「口吸你呀」，中譯好像說得很明白但仍有其他講究之處，例如包子皮為了追求鬆軟，用高湯與牛奶煮過麵粉去除筋性混入馬鈴薯泥，包好餡還要特別捏成水滴形才算數。這樣的油炸點心似乎沒有可能不好吃，只是把餡料改成自己喜愛的韭菜粉絲肉餡，不知道巴西人吃到會不會欣喜接受或是驚恐憤怒。那些各國料理彼此互相傷害的事情就不用再提了，但為了一道菜可以天崩地裂喪心病狂也是很可愛。

後來在劇集《夜訪吸血鬼》裡，安．萊絲筆下原本18世紀美麗的法國人路易，改編成20世紀初紐奧良克里奧黑人，法國姓名與說法語算是合理的存在，對話裡出現的食物則必須順應時空都是美國南方味。在一場婚禮派對結束的旁白中帶過一道dirty rice讓我眼睛一亮，翻譯說是「雞雜飯」又更吸引人了。查了一下做法，發現我手邊正好有友人從日本帶回來的肯瓊香料（Cajun），用AI翻譯了成分真是相當精采。雞的內臟在市場上一攤時常經過看過記得的攤位買到，其他食材也都不難取得就馬上做來吃了。切碎的內臟尤其是雞肝不出所料讓飯的顏色變得黑黑髒髒，但對於許多熟悉台灣所說「下水」料理的人來講應該是一點問題都沒有，濃郁鮮香是足以撐起一個地方名號的家常料理。反而因為對肯瓊香料的強烈氣味有點陌生，一直讓我想著下次要改成更愛的麻油與薑，如果再換成糯米，感覺也跟油飯相去不遠了。

有時自忖，算是做菜的能力匹配了對食物的要求與經濟許可，所以這方面並不高明但也煩惱不多。也許做這些菜在別人眼裡都覺得：「你在發什麼瘋？」不過就像髒髒飯一樣，先自承這一切可不是什麼能登大雅之堂的手藝，我就髒，但吃進嘴裡還是有那種不是在跟你開玩笑的風範。●

