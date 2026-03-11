限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 詹詹／如果地景可以交往
◎詹詹
◎詹詹
不約而同地，兩位好友各自展開新的戀情。那來得太快，快得讓我措手不及。彷彿我生命中最後一塊綠洲也宣告封閉。在中年的座標裡，所有摯友不知不覺都與他者綁定；無論同性或異性，不論長期或短期，我始終是那個沒連成線的點，突兀地孤立於對稱的風景裡。
對我來說，喜歡一個人，像喜歡一座城市，我把人當成一種景色喜歡，不認為誰能真正擁有它。就像喜歡倫敦，就算再迷戀，它也是大家的、是時代的、是集體潛意識的。喜歡一點一點圍攏，最終成了虛線的輪廓，成了一種印象。
請繼續往下閱讀...
倫敦散落著大大小小的公園，那些點也沒連成線，但在一起的時候，世界全部融成一個面，一切靜謐祥和。倫敦的美好在萬千故事裡漣漪，而我只是其中之一。人的心意在分秒裡動搖，非線性成形。如果地景可以交往，所有的愛情都將一生一世。●
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章