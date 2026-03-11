自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 詹詹／如果地景可以交往

2026/03/11 05:30

◎詹詹◎詹詹

◎詹詹

不約而同地，兩位好友各自展開新的戀情。那來得太快，快得讓我措手不及。彷彿我生命中最後一塊綠洲也宣告封閉。在中年的座標裡，所有摯友不知不覺都與他者綁定；無論同性或異性，不論長期或短期，我始終是那個沒連成線的點，突兀地孤立於對稱的風景裡。

對我來說，喜歡一個人，像喜歡一座城市，我把人當成一種景色喜歡，不認為誰能真正擁有它。就像喜歡倫敦，就算再迷戀，它也是大家的、是時代的、是集體潛意識的。喜歡一點一點圍攏，最終成了虛線的輪廓，成了一種印象。

倫敦散落著大大小小的公園，那些點也沒連成線，但在一起的時候，世界全部融成一個面，一切靜謐祥和。倫敦的美好在萬千故事裡漣漪，而我只是其中之一。人的心意在分秒裡動搖，非線性成形。如果地景可以交往，所有的愛情都將一生一世。●

