【自由副刊】 陳泓名／異國語

2026/03/11 05:30

◎陳泓名◎陳泓名

◎陳泓名

紐西蘭小鎮Fox glacier裡面的West Heaven Hotel房東直接說中文，一邊看直播帶貨。

這令我們感覺驚奇。

那天我們開了稍遠的車，從Wanaka直接穿過Haast Pass，並且前往Fox glacier。車程大概四個小時到五個小時，算上中間吃飯的話，整天都在開車了。旅途時，早上從露營場離開，看到了美麗的Hawea的湖泊與水壩，中途在一間農場餐廳吃飯，還與服務生聊老闆的收藏品──各地各國的車牌；接近傍晚時去看了企鵝保育中心，近距離看到Kiwi標本。整天看路標、路線，腦中已經有了英文的架構。

「你們哪兒來的啊？」這個陌生的北京口音突然出現，反而我們結巴了。

啊哈，台灣來的。兩國人民相遇，但凡提到國籍，一定是趕快裝做沒事，逃。急急忙忙中我心想：在國外時，反而與使用同樣語音的人還更不熟呢。●

