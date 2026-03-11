【家庭plus．銀髮俱樂部】懂應變 不當老番顛

圖／達志影像

文／齊威

長輩曾是家裡的頂梁柱，為家庭打拚一輩子，現在終於可以好好享福了。不過，有沒有發現，有時候本來應該備受尊敬的長輩，反而變成家人心中的「老番顛」？

「我活這麼久，難道我會錯嗎？」「以前都不是這樣的！」這些話聽起來熟悉嗎？其實，長輩的出發點都是為了家人好，但有時候太過堅持己見、缺乏彈性，反而讓溝通困難、彼此疏遠。

請繼續往下閱讀...

鄰居阿媽身體健康還會煮飯，但堅持魚一定要紅燒才好吃，孫子想吃炸的，她卻說：「吃我的就對了！」結果孫子吃兩口就放下筷子，阿媽還氣呼呼地說：「現在的孩子真難養！」對門阿公，不願學手機，女兒想教他用LINE視訊，他卻回：「我這把年紀了學這幹嘛？」結果想跟遠在國外的孫女聊天，只能乾瞪眼。這樣的固執，常常讓家人無奈，也讓自己錯過許多美好時光。

很多人會把「固執」當做「有原則」，但這兩者不一樣。有原則是堅持對的事，例如誠實、負責；固執，則是即使事情變了，還硬要照舊。比方說，現在騎機車沒戴安全帽就會被罰，但有些人仍說：「以前也沒怎樣啊！」

再像有的婆婆認為地板一定要用跪擦才乾淨，媳婦用拖把、掃地機器人就被批評不認真。但其實，重點是「地板乾淨」就好，不同方法沒有對錯，老方法不是唯一的好方法。

有些長輩會說：「我怕講錯話被嫌固執，乾脆不講了。」其實，我們不是希望長輩沉默，而是希望大家在溝通時多一點理解、少一點「我才是對的」的態度。試著這樣說：「我以前是這樣做的，不過也想聽聽你的做法。」、「這方法我沒試過，你示範給我看看？」這樣的語氣更容易被接受，也更能促進家庭和諧。

我家阿媽以前也是「老頑固」，但自從學會用智慧型手機後，整個人都不一樣了。她會自拍、錄影、用LINE傳貼圖，甚至還看YouTube學做菜、跟著跳健康操，整個人變得活潑又快樂！

所以，別再說「我年紀大了，學不來」！願意學習新事物，不只讓生活更豐富，還能延緩退化、預防失智。醫學也證實，太固執、常生氣的人，較容易罹患高血壓、心臟病，甚至情緒低落；反之，願意接納改變的人，身心都更健康。

親愛的長輩，你的人生經驗很寶貴，大家都很敬重。但若能放下「一定要照我說的做」的想法，會發現家人更願意靠近你，孫子孫女也更愛跟你聊天、玩耍。

試著說：「好啊，我來學學看」、「你覺得這樣做好不好？」或者「原來也可以這樣喔！」讓我們一起用柔軟的心，過一個開心又精采的晚年生活！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法