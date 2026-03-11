自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．銀髮俱樂部】懂應變 不當老番顛

2026/03/11 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／齊威

長輩曾是家裡的頂梁柱，為家庭打拚一輩子，現在終於可以好好享福了。不過，有沒有發現，有時候本來應該備受尊敬的長輩，反而變成家人心中的「老番顛」？

「我活這麼久，難道我會錯嗎？」「以前都不是這樣的！」這些話聽起來熟悉嗎？其實，長輩的出發點都是為了家人好，但有時候太過堅持己見、缺乏彈性，反而讓溝通困難、彼此疏遠。

鄰居阿媽身體健康還會煮飯，但堅持魚一定要紅燒才好吃，孫子想吃炸的，她卻說：「吃我的就對了！」結果孫子吃兩口就放下筷子，阿媽還氣呼呼地說：「現在的孩子真難養！」對門阿公，不願學手機，女兒想教他用LINE視訊，他卻回：「我這把年紀了學這幹嘛？」結果想跟遠在國外的孫女聊天，只能乾瞪眼。這樣的固執，常常讓家人無奈，也讓自己錯過許多美好時光。

很多人會把「固執」當做「有原則」，但這兩者不一樣。有原則是堅持對的事，例如誠實、負責；固執，則是即使事情變了，還硬要照舊。比方說，現在騎機車沒戴安全帽就會被罰，但有些人仍說：「以前也沒怎樣啊！」

再像有的婆婆認為地板一定要用跪擦才乾淨，媳婦用拖把、掃地機器人就被批評不認真。但其實，重點是「地板乾淨」就好，不同方法沒有對錯，老方法不是唯一的好方法。

有些長輩會說：「我怕講錯話被嫌固執，乾脆不講了。」其實，我們不是希望長輩沉默，而是希望大家在溝通時多一點理解、少一點「我才是對的」的態度。試著這樣說：「我以前是這樣做的，不過也想聽聽你的做法。」、「這方法我沒試過，你示範給我看看？」這樣的語氣更容易被接受，也更能促進家庭和諧。

我家阿媽以前也是「老頑固」，但自從學會用智慧型手機後，整個人都不一樣了。她會自拍、錄影、用LINE傳貼圖，甚至還看YouTube學做菜、跟著跳健康操，整個人變得活潑又快樂！

所以，別再說「我年紀大了，學不來」！願意學習新事物，不只讓生活更豐富，還能延緩退化、預防失智。醫學也證實，太固執、常生氣的人，較容易罹患高血壓、心臟病，甚至情緒低落；反之，願意接納改變的人，身心都更健康。

親愛的長輩，你的人生經驗很寶貴，大家都很敬重。但若能放下「一定要照我說的做」的想法，會發現家人更願意靠近你，孫子孫女也更愛跟你聊天、玩耍。

試著說：「好啊，我來學學看」、「你覺得這樣做好不好？」或者「原來也可以這樣喔！」讓我們一起用柔軟的心，過一個開心又精采的晚年生活！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章