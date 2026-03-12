自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】跨界爵士小號天王克里斯．伯堤 5月訪台展即興演出魅力

2026/03/12 05:30

克里斯‧伯堤走進觀眾席分享現場的感動。（MNA提供）克里斯‧伯堤走進觀眾席分享現場的感動。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕很多人用「性感」形容克里斯．伯堤（Chris Botti），國際媒體則封他為「當代最具魅力的跨界爵士小號天王」，因為他的演出充滿舞台感染力，將跨越爵士、古典與流行的音樂語彙，吹奏出層次豐富而深情的小號旋律。伯堤將於5月底再度與他長年合作的音樂好友們一起登台，獻上優雅、浪漫又充滿即興魅力的現場演出。

克里斯‧伯堤2025年在台灣演出盛況。（MNA提供）克里斯‧伯堤2025年在台灣演出盛況。（MNA提供）

克里斯．伯堤的演出到底有多迷人？《紐約時報》說，「他的演奏如日落邊境般閃耀，散發著柔和而圓潤的光澤，是一種難以掩飾的美。」他總能以極具辨識度的音色，與流暢如呼吸般的樂句，賦予音樂新的情感深度，成為「會說故事的旋律」，也讓他長年穩居《Billboard》爵士專輯排行榜。

伯堤於2013年以專輯《Impressions》獲得葛萊美「最佳流行演奏專輯」，確立了「天王」的地位。他將爵士的即興精神、古典的音色掌控、與流行旋律的感染力，巧妙地融合，《洛杉磯時報》盛讚他「幾乎為自己創造了一個全新的音樂類型。」也使他成為當代最具影響力的器樂音樂家之一。

伯堤也時常與重量級音樂家合作，比如法蘭克．辛納屈（Frank Sinatra）、保羅．賽門（Paul Simon）、瓊妮．密契爾（Joni Mitchell）等。他與馬友友及史汀共同演繹的〈Fragile〉，更被樂迷視為經典現場，小號與大提琴交織的旋律，加上搖滾巨星深厚的歌聲，展現出音樂最純粹而動人的力量。

多年來，伯堤幾乎全年巡迴世界各地演出，足跡遍及卡內基廳、好萊塢露天劇場、雪梨歌劇院等頂級場館。在他與觀眾共同完成的音樂之旅裡也時常都有台灣，他說，台灣觀眾的熱烈回響，讓他留下深刻印象。此次訪台時間雖不長，但他將於5月31日當天的下午跟晚上，在台北國家音樂廳連演2場，帶領樂迷沉浸在爵士小號的世界裡。

此次演出除有「青少年1+1音樂計畫」，也有成年禮金「青年席位自由座」優惠選項，詳詢MNA牛耳藝術。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章