藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】青年戲曲藝術節3/14開鑼 打破牢籠跨界串聯

2026/03/12 05:30

【藝術文化】青年戲曲藝術節3/14開鑼 打破牢籠跨界串聯明華園天字戲劇團《劍影孤戀》演員吳奕萱（左）、鄭紫雲。
（台北藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處主辦的「第12屆青年戲曲藝術節」，將自3月14日起至4月26日登場。本屆藝術節以「十二時辰的三時四季」為策展主題，包含4檔劇場售票節目與2檔戶外免費展演，地點橫跨大稻埕戲苑與大稻埕碼頭5號水門廣場，展現戲曲在傳統與當代之間的多重對話。

【藝術文化】青年戲曲藝術節3/14開鑼 打破牢籠跨界串聯喜劇團《京鴻一PAIR》演員曾冠東（左起）、八弟蕭志瑋、黃昶然。
（台北藝文推廣處提供）

今年主題透過時間意象象徵圓滿與循環，寓意創作者在不同生命階段的淬鍊。策展人郎祖筠表示，戲曲的傳承並非複製，而是在世代更迭中尋找新的表演語彙，她以「打破牢籠」形容本屆的創作精神，勉勵青年創作者不被既有框架限制，無論在表演形式、敘事題材或跨界合作上，都能勇敢突破並自由想像，讓戲曲在保有傳統底蘊的同時，也能展現當代的生命力與創造力。

本屆劇場節目規畫多元，3月14、15日由喜劇團《京鴻－PAIR》首發，融合京劇身段與相聲節奏；3月28、29日由明華園天字戲劇團帶來歌仔戲《劍影孤戀》；4月11、12日則有一心戲劇團推出《雙身》，以人偶同台形式呈現細膩情感；4月25、26日由台北海鷗劇場以歌仔戲作品《女鬼回家》收尾，透過黑色幽默重新思索生死議題。

除了室內售票演出，主辦單位特別規畫2場戶外布袋戲節目，於大稻埕水門廣場免費登場。4月3日由人間國寶陳錫煌領軍的陳錫煌傳統掌中劇團演出《三世龍虎鬥》；4月4日則由金光布袋戲帶來經典劇目《雲州大儒俠－決戰時刻》，將掌中乾坤帶入城市文化脈動。詳詢台北市藝文推廣處官網與青年戲曲藝術節臉書。

