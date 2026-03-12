自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣電影獲捷克國際人權影展青睞 3部作品展現當代人權視角

2026/03/12 05:30

《小雁與吳愛麗》劇照。（One World 國際人權影展提供）《小雁與吳愛麗》劇照。（One World 國際人權影展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕捷克指標性「One World國際人權影展」於昨（11）日在布拉格開幕，駐捷克代表處文化組今年第4度推動台灣電影參展。本屆選映2部紀錄片《烤火房的一些夢》、《奴隸島》以及1部劇情片《小雁與吳愛麗》，向歐洲觀眾呈現台灣在原民文化、國際合製探討印尼松巴島奴隸制度與家庭創傷等多元議題的影像創作面貌。

One World人權影展由捷克非政府組織People in Need於1999年創辦，是具全球規模的國際人權影展，每年透過紀錄片與劇情片關注全球人權，並結合座談與論壇促進公共討論。今年第28屆影展於3月11日至19日在布拉格舉行，隨後將巡迴捷克60多座城市放映至4月下旬。文化部表示，此次參展是台灣與捷克影像文化深化合作的成果，也延續了文化部長李遠2025年訪捷時與影展方建立的交流共識。

《奴隸島》劇照。（One World 國際人權影展提供）《奴隸島》劇照。（One World 國際人權影展提供）

本次入選的紀錄片《烤火房的一些夢》由泰雅族導演Sayun Simung執導，細膩描繪原民家庭面對文化傳承與情感轉折，獲影展節目總監Tomáš Poštulka列為本屆「必看影片」推薦。另一部台灣參與合製的紀錄片《奴隸島》，則深入揭露印尼松巴島至今存在的奴隸制度，該片更入選「Right to Know」競賽單元，將角逐「瓦茨拉夫．哈維爾評審團獎」。此外，林書宇執導的劇情片《小雁與吳愛麗》以黑白敘事聚焦家暴創傷與自我認同，同樣獲得影展方青睞。

影展期間，《烤火房的一些夢》導演Sayun Simung與製片黃惠偵、《小雁與吳愛麗》導演林書宇皆應邀赴捷克出席映後座談，與歐洲影迷分享創作理念。駐捷克代表處文化組指出，台灣電影近年透過此影展與歐洲建立穩定的文化合作，不僅展現創作者回應人權議題的能量，也深化兩國在民主價值上的交流。

