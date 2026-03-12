自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】文總正名「Taiwan」倒數 告別「Chinese」將改名「NCAT」

2026/03/12 05:30

中華文化總會現有英文名稱，常被國際友人詢及名稱混淆議題。（圖擷取自文總官網）中華文化總會現有英文名稱，常被國際友人詢及名稱混淆議題。（圖擷取自文總官網）

〔記者陳昀／台北報導〕聯電創辦人曹興誠近日以「中華」2字恐混淆台灣主權定位與認同為由，請辭「中華文化總會」執行委員。惟據了解，文總內部早已著手推動「正名」，去年底執行委員會與諮議委員會已決議，先更改英文名稱，以「Taiwan」呈現，預計下週三（17日）召開會員大會完備程序，正式將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan」（簡稱NCAT）。

文總近年積極拓展國際交流，現有英文名稱卻時常造成誤會。一位文總委員轉述，文總團隊及會員代表在國際間參展或交流訪問時，時常被問及名稱混淆的議題，許多國際友人好奇，文總現有的英文名稱「General Association of Chinese Culture」（簡稱GACC），為何使用「Chinese」而非「Taiwan」？

據透露，2025年2月25日召開的第9屆第1次會員大會上，有委員在臨時動議時提出「中華文化總會」名稱混淆的討論，當時會議主席裁示交由秘書長研議。經過數月評估，同年12月9日，執行委員會與諮議委員會開會後決議，先更改「英文」名稱，以「Taiwan」呈現。

依照文總章程規定，會員大會授權執諮委會討論議案，執諮委會之決議需於下次會員大會報告執行情形，才算完備程序；換言之，17日會員大會報告並完成程序後，文總的英文名稱將正式改為「National Cultural Association of Taiwan」，簡稱「NCAT」。

