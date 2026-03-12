【自由副刊】 周楠／膠囊旅館

圖◎徐世賢

◎周楠 圖◎徐世賢

第一次住膠囊旅館，在日本。

旅館在上野車站外，獨棟二至七樓，限男性入住，但是排除紋身和酒醉之人。二至四樓是住宿區；五樓是榻榻米式的餐飲區，另有休息室，設單人皮沙發可喝茶、看漫畫，還有吸菸室；六樓是前台及按摩區；七樓是大浴場。浴場在洗浴區外，配有桑拿室兩間，冷冰池和熱水水力按摩池一個，而最有看頭的是露天溫泉浴池。池子是長方形狀，面積約占浴場四分之一，號稱Togoru之湯，即使用新潟縣栃尾又附近生產的風化礦物所成。池子周圍擺置塑膠椅，另有幾張躺椅，供人泡了溫泉後，可以乘涼吹風，閉目假寐。

入住「膠囊」前，行李皆置衣物櫃，再換短袖短褲浴衣，就可循號碼找到自己的睡榻。膠囊上下兩層相疊，各有簾子作門，裡面有插座和調燈，也有一台小電視、遙控器，附大耳機。電視播放各類節目，包括成人影片。住宿區的空氣略涼、清淨，人來人往，互不交談，盡力不出聲響，遑論喧囂。大概多是日本人吧，他們節制得住，可以盡量把自己縮小，抹去不必要的存在感，留下適當的人際邊界，以免形成別人的麻煩。這是十月下旬，銀杏未熟黃，東京的秋意淺薄。

算一算，竟有十八年未到日本了。這次來，除因日幣貶值，心心念念的是造訪兩個車站，一是澀谷，一是御茶之水。一晚來到澀谷，走出迷宮車站，仰見高樓燈火煌煌，人影如織、竄動如鯽，很難呼吸一口天然空氣。經指點，過了馬路，終於見到了牠。一團人擁擠在一座銅像前拍照，有說法語的，英語的，泰語的，西班牙語的……三三兩兩，或者一個人，站在八公銅像前合影。

八公銅像比想像中小，並非真實比例，但無礙人們透過這尊銅像追念牠的赤誠摯愛。那份跨物種的情感連結，直觸人心，純真得不可思議。怎麼能這樣真、這樣純，至死不渝，到死方休？這是怎樣的心，怎樣的「戀愛腦」？牠戀慕愛人（主人），真是除了這人，心裡再裝不下別的，想不到別的。牠什麼都不要，只要摯愛回來；牠什麼都不在乎，只在乎望見愛人的身影。風霜雨雪，日月遞轉，牠將自己熬成一顆稀爛的紅豆，眼裡只寫著「等待」二字。等待成了牠的信仰。牠不膜拜聰明，不膜拜靈巧，不膜拜自身要求，牠的信念是向著等待堅貞。等待是存在牠基因深處裡的神話。牠從五千年，八千年，一萬年的神話中走來，等在這裡，只為一個人來。

死而無憾。

不！該是有憾，但那美好的仗牠已經打過了，當跑的路牠已經跑盡了，所信的道牠已經守住了。所以，牠能感召一個人飛越千里萬里而來，接續牠內心未流完的眼淚，又在浮華人間、欲望橫流的大道上，想上前擁抱牠，告訴牠：「別等了，別等了……」

哽咽地來，哽咽地去，只想快快消失於此，未想會是這樣一場「嘉年盛會」的景象。回到膠囊旅館，上浴場去洗澡。晚上十點，來洗澡的人不少，因為浴場也開放給未住宿的客人，有些人下了班就來這裡洗澡，洗完澡還能到餐廳去吃食喝酒。浴場和餐廳是能交談之所，若有三兩朋友來的，說的都是日語，只是聽不出方言口音。

日本人真愛洗澡，他們赤身坐在矮凳上，有的刷牙，有的用洗面乳洗臉，有的對著鏡子刮鬍子，有的拿起蓮蓬頭水管，先洗頭髮。洗了頭，就用佛手柑沐浴乳塗身體，前身後身，包括毛髮濃密不同的胳肢窩和陰部。沖洗身體時，有的坐著沖，有的站起來沖。沖完，有的去桑拿房（許多人在此存放自己的坐墊和桑拿帽），有的到浴池。整個浴場全是沖水聲，入水聲，出水聲，水氣如煙，赤條條一片。但是這種赤條條，跟當兵時大伙洗澡的赤條條截然不同，這裡的是放開、放鬆、放慢，全然舒弛，非常當一回事的。氤氳聚散，朦朧又清晰，身在其中，只感覺自己是最初、最天然的人，連帶覺得死亡也是純潔的。生死都乾乾淨淨的，真美。

再一日，到茶水之御站。心念於此，緣於侯孝賢導演的《珈琲時光》。電影看了兩、三遍，始終忘不了的是電車。其中一段，鏡頭由女主所乘的電車啟動開始，她倚靠車門旁，人近乎放空，又浮過一絲念想。電車穿行城巿，「下一站是秋葉原，將開左邊車門，旅客可在本站換搭總武線。」鐵軌喀隆中，有專屬於日本的女廣播音。鐵路綿延，多線行進，女主一度在停站前，看向車門之外，彷彿尋盼什麼。接著，透過女主的電車後車窗，在持續行進中，約有五、六秒鐘，看見男主站立在另一條車線的車門前，戴著大耳機，右手持錄音麥克風。就這樣，兩車短暫靠近、同行，各別前去，然後鏡頭手移到女主身上。炎夏之都，兩人便如此連結在同一顆鏡頭上，誰也沒有看見誰。光影紛紛交錯，淡淡的曖昧，東京的日常。

影片開始於仰視（這是小津安二郎常用的鏡位嗎？），空鏡，晨曦微明。鏡頭不動，一節電車稍後緩緩駛來又去，不知地點何在（也許在女主家附近）。影片中段，鏡頭拉近與茶水之御的距離，有三線電車出沒，鳴聲而過；結尾則是拉開距離，靜靜看著三線電車有意的行駛，無意的交會。黃皮、紅皮、橘皮電車，有的進站中，有的持續行駛，有的過鐵橋流水，有的走出隧道。轟隆隆，直至2024年的今日，亦復如此。

這個午後，在河堤，在聖橋上，只看電車。日影如昔，時間摺疊。《珈琲時光》仍在這裡，許多問題仍在這裡，可否還波瀾不驚？生活的本質是藝術底蘊，沒有那麼多戲劇性的時刻，惟每吋光陰皆可昇華。這就足見「書寫者」的功力深厚，每一拳都打在平淡真實而有餘韻的影像裡，氣息渾然相連（這是沒有設計的設計嗎？）。它像一部用詩所寫的散文，溫柔敦厚，又堅定不已。送給小津的《東京物語》，給每一個獨立走向自己路途的女性。

或許，也能給一個獨旅的男性。

夕陽一抹，山手線的電車回到上野時，夜色已至。在旅館五樓點了餐，坐在榻榻米上，吃餃子、喝啤酒，看聽不懂的電視與一個個同宿的陌生人。他們有的已經洗完澡，全身舒暢，還存留一點溼氣。用完餐，回膠囊裡看了一集《黑白大廚》，就到七樓脫光衣物，走進浴場。

浴場裡的人很多，今天包括一名前台工作人員。他是一名長相英俊的青年人，足有一米八的身高，可以說一點英文（想起初到前台報到時，一名女工作人員冷冷地只會說兩個字：No English），大概下了班，就來這裡洗澡。不知為何，浴場裡的中老年人很少，大多是身體勻實的年輕人，也無黃種人之外的人。既來浴場就知道，這裡無一阻隔，全是身體，當然這是指男人的頭臉、軀幹、手腳、毛髮及該有的陽具。人與人之間沒有他物，只有水氣、水花，而可以這麼自然坦露身體相見。

露天浴池有溫度，浸坐水中，讓微涼晚風吹過。浴池一邊雖有修竹，仍可望見樓外的月。月懸天際，無星辰旋轉，人也無思慮縈繞，一切暫時都放下了，隨之流去、洗去。泡了一刻鐘，起身坐在池邊椅子上，見日本人離開座椅時，會拿勺子舀水，潑灑所坐位子。真是有禮節的民族。但已似乎不如從前，從前常見鞠躬之禮，表示歡迎或尊敬，近日覺得少了。不覺想起那年，再也無法回去的，和L來日本，兩人浸坐在民宿的狹小浴池裡，水影波動，像是疊合又是分離。（啊，誰想過死而無憾？）

正當池邊坐滿一圈裸體男子時，一名大學生模樣的工讀生在忙著浴場的整理工作之餘，也拿著一條大毛巾，抓著兩頭，到每個人面前來搧風。一下，兩下，三下，或者更多。他的動作含有熱情，又有敬意。受者閉目接受款待，待搧完後，點頭表示謝意。此舉前所未聞，彼時又不好問，幸好浴畢後，在更衣處遇見他，遂問了。他答，那叫「熱波」。仍然不懂，請他用紙筆寫下，得到neppa這個字。他用簡單英文說出，自己想成為專業的服務人員，所以一直找機會練手。上網查了neppa，得知是桑拿房新型服務，藉由浴巾搧風帶來涼意，叫人稍解烘熱難耐。

又日，去東大農學部時，天空飄下細雨，不久雨停了，另一尊八公銅像也見著了。牠躍起前腳，迎接教授主人回來，兩者相連不分。也只能這樣不分了，這是八公的幸福時刻。人與犬接近真實比例，惟訪者寥寥無幾。多麼想摸牠，依然不敢，怕伸了手會潰防，太傷心。

朋友推薦的東京車站旁的免費博物館（INTERMEDIATHEQUE），像一座生物考古學殿堂，一本科學與文化的微型百科全書，令人驚見生命的堂奧。當然，付費的國立博物館也去了，看了一天。新美術館，明治神宮，晴空塔，東京鐵塔，築地巿場，也走一遍。吃了什麼美食，倒是全忘了。

最後一晚，膠囊旅館的露天浴池外，有雨。

雨來了，秋意漸濃，瑟瑟的風在夜裡生起。從池中起身，同幾個人坐看雨幕瀟瀟，覺得冷了。●

