【自由副刊】 吳浩瑋／24
◎吳浩瑋
十六歲覺得十八歲老。十八歲覺得十九歲老。十九歲覺得二十二歲老。二十二歲覺得二十三歲老。二十三歲覺得二十四歲老。今年我二十四歲了。
今年我二十四歲了，望著櫥窗裡的人台心想，跟它相比，我根本是一塊肥肉。
一塊世俗的肥肉。唐綺陽在十二月運勢直播裡告訴摩羯座：我相信十一月是你痛苦的最高峰。但她十月是不是也說過類似的話？如果問我什麼是長大，我會說我十六歲是絕對不可能聽一整晚星座直播的，但我開始懂了――這些命運像滾筒洗車機一樣在我身上滾過來又滾過去時，非同小可的安心。
就像幼時在返家的車上睡著，從後座忽然醒來，高速公路的黑夜吊掛著一片片反光的綠色路牌。
我總是在倒數：每一條交流道的名字。台北。新店。然而當車身穿越路牌下方，我卻沒有一點通過的實感。是路牌被車頂擋住的關係嗎？有次我緊緊貼著車窗仰視，發現空曠的黑暗裡巨大而唯一的路牌，從底下往上看，也不過是一條好細的線。
我就要二十五了。●
