【自由副刊．愛讀書】 《八月的御所球場》

《八月的御所球場》 萬城目學著，王華懋譯，皇冠出版

萬城目學著，王華懋譯，皇冠出版

擅長將奇幻元素縫入日常肌理的萬城目學（Makime Manabu，1976-）將歷史、城市與青春感受編織在輕盈敘事之中，《八月的御所球場》收錄同名作品與〈十二月的都大路縱貫記〉兩部中篇小說，以京都為舞台，讓運動成為連接現世與過往的通道。〈八月的御所球場〉從失戀後的夏日低潮展開，主角在京都御所一帶臨時組隊參加棒球賽，規則不熟、隊伍鬆散、炎熱難耐，各種突發狀況交織出比勝負更動人的過程。就在汗水與笑鬧之間，疑似日本職棒創始成員的幽魂悄然現身，使熱血青春產生魔幻寫實的景深。〈十二月的都大路縱貫記〉轉向寒冬的「全國高等學校驛傳競走大會」，原為候補選手的高一少女意外獲得上場機會，隨著她的奔跑節奏，瞥見「幕末新選組」的身影在街道旁一閃而過。萬城目學巧妙模糊古今界線，讓歷史魂魄毫無違和感地並置於現代場景，彷彿城市本就承載著多重時間，讓青春的躁動與古都的記憶相互滲透，展現出京都獨有的迷離魅力。

（松本萬能）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法