【家庭plus．生活停看聽】餐廳自助餐 吃出人性

圖／達志影像

文／Bella

那天，是先生在家上班的日子。我提議到市區一間半自助式餐廳用午餐，先生也樂得能出門透透氣。

這家餐廳的消費方式是，點一份主食，便能享用豐富的沙拉吧、熱食與甜品。我們採取了最彈性的組合：我點了一份嫩煎鮭魚，先生則選擇只單點沙拉吧。沙拉吧的餐點確實豐富，從酸辣涼拌菜、香料濃湯到炸雞、比薩，還有多樣甜品與水果，一輪下來也足以飽足。我們邊吃邊閒聊，感覺輕鬆又愜意。

請繼續往下閱讀...

沒想到，這頓優閒的午餐，卻被隔壁桌的一幕吸引了全部注意。

那是一對個子不高的中年夫妻，各自點了一份主食。先生的主餐先上，他吃得津津有味，不久太太點的櫻桃鴨胸主餐也送來，外皮焦香，肉色粉嫩，看起來十分誘人。

然而，那位太太只是靜靜看著盤中的菜，拿起手機拍了幾張照片後，就沒有再動筷。整頓飯下來，那盤鴨胸始終原封不動。

待他們準備結帳離開時，先生開口要求服務生打包那份沒動過的主餐。服務生很婉轉地回覆：「不好意思，我們的主食是不提供外帶服務的。」先生一聽，臉色有些不悅，太太更是微微皺起眉頭，露出了難以置信的表情。最後，他們只好請服務生將鴨胸復熱，兩人彆扭地分食完畢才離開。

回程的路上，我忍不住開口：「這餐廳也太不通人情了吧？沒吃完的主餐為什麼不能打包？這樣不是很浪費嗎？」

沒想到先生卻笑著解釋：「這種半自助式的餐廳，主餐不能外帶是常見的規定。因為有人會利用漏洞：故意點主食不吃，只專攻沙拉吧；等吃飽後，再將完整的主食打包回家，等於是用一份餐點的價格享受了『一餐吃到飽，外加一份晚餐』。對用心經營的老闆來說，這當然是無法接受的虧損。」

聽完他的說明，我才恍然大悟。仔細想想，那位太太從頭到尾都沒碰主餐，恐怕就是打著這個「一魚兩吃」的算盤。只是沒想到餐廳早有防範。

那一刻，我忽然有些感慨。吃飯這件看似平凡的小事，其實也藏著人心的分寸與格局。

人與人之間，對待規則的態度，往往折射出生活的修養。有些人把聰明用在算計上，總想著「多拿一點、少付一點」；而另一些人，則把心思用在理解與體貼上，願意讓世界多一點善意。這看似只是飯桌上的差別，反映的卻是經營人生的格局。

若一個人總是想著占便宜，得到的往往不是物質上的富足，而是心裡那份揮之不去的不安。為了區區幾十元的折扣或多一份免費的餐點，而破壞了人與人之間的信任，實在是得不償失。

我們常說，想讓一間好店長久經營下去，食客就不能當「奧客」。經營一家餐廳何其不易，原物料、人事成本不斷上漲，還要堅持品質與口碑。特別是那些用心經營、堅持提供好味道的店家，更需要顧客的體諒與支持。

懂得尊重遊戲規則、願意誠實付出的人，才能真正享受到食物裡包含的誠意與幸福。或許，這才是吃得安心、也活得踏實的真正滋味。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法