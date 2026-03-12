自由電子報
家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．四季好食】水果吃不完 就做果醬

2026/03/12 05:30

吃不完的水果，當水果的熟成度達標之後，任何保存方式還是止不住腐壞，除非打果汁或是做果醬、曬成果乾或蜜餞。吃不完的水果，當水果的熟成度達標之後，任何保存方式還是止不住腐壞，除非打果汁或是做果醬、曬成果乾或蜜餞。

文、圖／梁瓊白

台灣是水果王國，不同的季節有不同的水果上市，幾乎是無縫接軌地讓消費者四時不缺。正因如此，煩惱的不是水果太少，而是吃不完的水果，壞掉的比率比吃掉的多，原因可能是買太多，可能是保存不當，前者可以控制少買，後者卻是無奈，因為當水果的熟成度達標之後，任何保存方式還是止不住腐壞，除非打果汁或是做果醬、曬成果乾或蜜餞。

過年期間買了些拜拜用的蘋果，後來又收到一些禮盒，蘋果的數量突然增多，雖然吃了一些，以為它耐放而放置在果盤上，竟然發現外皮開始有點乾，掂起來分量開始變輕了。這是過熟的徵兆，口感已經不脆了，即使放冰箱冷藏，效果也不會變好，於是決定做成果醬。

質地軟的水果除了直接吃，可以打果汁喝，但質地脆的例如蘋果、鳳梨、芭樂，打果汁必須加水，喝起來味道還是差了點。但不是脆的水果都能做果醬，必須是甜度高、加熱後能變軟的，芭樂、水梨就不適合，而蘋果、鳳梨的效果最好。有趣的是做鳳梨果醬的時候，除了鳳梨還要加一顆蘋果一起煮，才能產生黏稠度，因為蘋果本身含有豐富的果膠。為了增加果醬的黏稠度，有人加洋菜粉、吉利丁或是果膠片，其實自己吃不加也無所謂，但任何果醬都一定少不了檸檬汁，這是為了防止氧化變色。

工序不麻煩，但是需要耐心，無論蘋果或鳳梨都是去皮、切丁後，放在鍋具內開始加熱熬煮。這兩種水果的水分都很飽足，所以不需要加水，只加檸檬汁，加多少看蘋果或鳳梨的分量，大約1〜2顆左右，先榨成汁再加入，多加也無妨，酸度可以靠糖調整。我這次用的蘋果比較多，為了減少容量，我直接將去皮後的8顆蘋果用攪碎機絞成蘋果泥，加了3顆檸檬汁一起煮。剛開始用大火煮掉一些水分後改小火熬，中途要不停翻炒防止焦掉；甜度用的是麥芽糖和起鍋前拌入的蜂蜜，可以邊加邊試，每個人喜歡的甜度不同，自己做的好處是可以自己掌握。前後翻炒大約40分鐘左右，濃稠了就熄火、盛出，再放涼裝罐，就這麼簡單。

