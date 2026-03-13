自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】吳曜宇領軍 NSO攜手舞蹈空間打造《彼得與狼的奇幻冒險》

2026/03/13 05:30

【藝術文化】吳曜宇領軍 NSO攜手舞蹈空間打造《彼得與狼的奇幻冒險》NSO攜手舞蹈空間舞團打造《彼得與狼的奇幻冒險》音樂會，左起導演陳彥斌、指揮吳曜宇、舞空藝術總監平珩、編舞董怡芬、NSO執行長郭玟岑。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團攜手舞蹈空間舞團共同打造《彼得與狼的奇幻冒險》音樂會，以音樂、舞蹈交織的跨界形式，重新演繹普羅科菲夫兩部經典之作，巧妙融合D大調第一號交響曲《古典》交響曲的清新優雅，以及《彼得與狼》的經典故事，讓彼得彷彿跳進古典世界，在交響語境中自在穿梭。

舞蹈空間舞團於記者會演出片段。（NSO提供）舞蹈空間舞團於記者會演出片段。（NSO提供）

昨（12）日宣告記者會中，舞蹈空間藝術總監平珩說明，很多人小時候都是從《彼得與狼》開始接觸古典音樂，這次演出不只配合舞蹈，更透過導演與編舞的設計，讓整體表演更豐富，此外，還加入兩位馬戲特技團的成員，使舞蹈與戲劇的表現，增加了高空特技、呼啦圈等不同元素。

NSO執行長郭玟岑指出，今年2月時，樂團特別邀請到平珩老師為NSO的音樂家們上課，讓大家體驗肢體的開發與呈現，「也期待樂迷能走進劇場，和我們一起在這個作品中探索自我、感受藝術。」指揮吳曜宇則表示：「我們在聽音樂的時候，常常會被熟悉的媒介所侷限，但當有一些不受五線譜限制的人來詮釋音樂時，反而會帶給我們更多新的啟發。」

導演陳彥斌說明，此次在舞台上的呈現，將可見到神奇屋自在穿梭、山景大地不斷變形，自然生長的曲線化為流動場景；捉迷藏與空中抓抓等動態設計，讓視覺層層推進，營造多重空間感，讓觀眾彷彿置身童話與現實交錯的奇想世界；董怡芬的舞蹈揉軟了在空間飛舞的線條，為熟悉的旋律細細譜出新觀點；而陳彥斌則從導演視角退一步遠觀，以驚鴻一瞥的空中環與綢吊，讓舞台畫面更加豐富立體。

3月21、22日在台北表演藝術中心大劇院演出4場，詳詢OPENTIX。

