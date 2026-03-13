【藝術文化】公視第8屆董監事補提候選名單出爐 涵蓋多元族群與領域指標人物

第1次公視董事審查結果僅4人通過。（資料照，翻攝自直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公視董監事名單於去年底首次審查，結果董事只通過4人，未能達到組成董事會門檻，因此，行政院再度核定新一波候選名單，由文化部於昨（12）日公布。計補提10位董事及1位監事候選人，將交由立法院各黨團推舉的15位民間專家學者代表組成的審查委員會，另訂時間進行審查。

文化部長李遠表示，此次新名單的徵詢，行政院及文化部是在誠懇聽取審查委員會及各界意見後，依《公共電視法》規定，在確保反映族群與多元領域的代表性，以及落實性別比例原則等前提下提出，其中有半數在50歲以下，年輕化特質將有助公廣集團未來發展、擴大影響力；懇切盼望所提名單能儘速通過，順利組成董監事會。

在董事候選人名單中，首度納入出生於越南的新住民代表紀錄片導演阮金紅，還有2位客家、原住民代表高翊峰、陳潔瑤，分別為文學、電影等非常具代表性的藝術工作者，也符合多元族群特質。還有多位是擁有新聞傳播或影視音工作豐富資歷者，如詹怡宜、林照真、黃韻玲等，都是深受尊重及肯定的指標人物；另亦納入數位學習的江前緯，以及新媒體專業的吳其勳。

而在運動部長李洋大力幫忙下，兩位代表不同世代且深受尊重的運動員李智凱、彭政閔也同意候選，兩人對公共事務有很多想法及參與熱情，相信將可幫助公廣集團扮演更有效的傳播角色。

在監事名單方面，雖然第一波通過4人已達門檻，但此次仍新增1名候選人，是專精於智慧財產權與娛樂法的律師林佳瑩，相信對影視產業的發展有正面的助益。

