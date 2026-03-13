【自由副刊】黃茵／病在他方

圖◎王孟婷

◎黃茵 圖◎王孟婷

清晨刷牙時，驚詫口水不自覺從左邊嘴角流淌，湊近鏡面看仔細，抬頭紋消失了，半邊臉龐眼斜嘴歪頰肉莫名下垂，彷彿達利的作品〈永恆的記憶〉裡，那些金屬製成的鐘錶因漫長時日摧折疲憊不堪，鬆垮下來。我伸手拉提讓眼角回歸它原先的位置，一放，又掉了，簡直被地心引力惡意針對。接著，每隔一小段時間耳內驟然抽疼，伴隨可怕的暈眩感。這是怎麼了？所幸手腳活動如常，我拉了張椅子坐下，深吸一口氣，沉澱心緒。

窗外如常綠蔭風和，而我的臉卻癱了？

來到了盛產笑容與勞務手臂的島嶼，俗人必然要有各種意料中的虛妄尊貴，意料中的窗明几淨和散渙閒情。然而雙腳一落地，現實便虎虎催逼，太陽校準赤道角度和劑量向我強烈輻射，逼我調整腦海裡刻板的認知尺度，擬真比爾．莫瑞的《今天暫時停止》般，難以擺脫時間迴圈。心情比較惡劣的時候，則換成《忌日快樂》，每天在被謀殺的夢境中醒來，找不到凶手，更無法在重複疏離中找尋意義。

有時衝破內心怯懦，邁開步伐去到陌生的街口，夕陽餘暉將整個小區鎖進黑幕裡，所有人的臉孔都暗淡，悵惘、煩躁、焦慮集體圍攻，理智不再是穩固的堡壘。

海外走闖的交往上，別人相中商機與關係，頻繁酬酢拓展人脈，而我，我是來「交病痛」的。先與出血性登革熱激烈搏鬥，兩週半，留下腎絲球過濾率低下的後遺症，多餘液體在組織間隙裡積聚，沒足夠時間舒緩便怒腫成一個胖大嬸。好困難從米其林寶寶恢復正常人形，慶幸逃離災禍，未幾，又經歷了休止期間的大量掉髮，天靈蓋禿出如小孩巴掌大，傳說中的鬼剃頭。

旅行跟旅居最大的差別，在於旅行三時有陣，攬山閱水，順便「瞧瞧人家都過著些什麼日子」，心情很跳躍。而旅居則是要卯足勁拆除沿途路障，身分重構地過上跟人家一模一樣的日子。不順心合意時，既沒有甩袖走人的氣魄，也缺乏翻桌的本錢。

為了治療我的寂寞好發症，每逢連假外子就安排全家出遊，探索熱帶海島、文化古城，足跡遍及宿霧、薄荷、會安古鎮、南納城、巴拿威梯田……有次在民答那峨邂逅一位經營魚蝦捕撈的洪姓陸商，熱情邀我們到他熟識的本地餐廳享用超優質價廉午餐。閒聊時得知他的孩子體質弱，三天兩頭中暑，食欲不振。我們當下包包裡掏出萬金油和太極石相贈，並示範台灣民間療法為他的孩子疏通經絡，排除體內瘀滯的氣血。尚未返抵家門，已收到他傳LINE告知，刮痧時痛得哇哇哭的兒子已大好，感謝。

旅程中最開心的，莫過於成為別人的及時雨。

身處醫療落後的國度，看病像遭受另一種形式的劫掠。朋友小孩在學校吊單槓不慎摔落骨折送醫，她接獲班導師通知沒有第一時間趕往醫院，先來我家調現金。牙痛、感冒、拉肚子，診所拿藥打針，付款當下即「流金歲月」，能清楚聽見每張大額鈔票的磨擦聲。外子同事感染典型登革熱，住院五天，只補充水分和電解質，耗資九萬三千披索；教會姊妹八歲兒子逢換牙期，新牙胚已擠掉乳牙，搖搖晃晃，醫師拎刀具輕輕一剪，索價兩千，但這還只是來到「魔界村」。我們從國中到大學的英文學習，應付日常，小菜一碟，理解醫護人員的專業術語，並清楚遵循才是「黑暗靈魂」等級。

我家幫傭自創一個神邏輯，小病不用看醫生，大病看了醫生也治不好。所以，不生病是她人生的北極星。

我莫名的燒熱疼痛顯然並非中暑那麼簡單，先還鴕鳥式內心自我安慰：「最近壓力大，過幾天也許就好了。」理智提醒：「萬一小病拖成大病，難收拾。」「先觀察幾天，不要大驚小怪。」「早發現早治療，病癱異鄉會很慘。」這樣言詞交戰沒完沒了。年少時，母親纏綿病榻的陰影，無形的生活巨輪，能輕易將幼小心靈輾成哀傷。萬事齊備前，我得先將病痛藏起來。

週末逞強前往市區的南方超市採買，打算回去後先滷一鍋肉、十來顆蛋，再熬個排骨湯，便能荏弱專心當病人。但病痛不看行事曆，沒得商量，持續拉高痛覺，高到再也上不去，那是一個盡職媽媽所能抵達的天花板。推車內食材才裝半滿，忽然頭重腳輕，險險厥過去。急急折返後，簡單交代幫傭一應瑣事，毫無緣由想去當時才認識不久，沒多少交情的教會弟兄岳陽家。外子十分不能諒解，都那麼不舒服了還去串門子？

其實我生性孤僻，尋常不愛過家喝咖啡聊是非，但那天我不知為何竟執意要去。

二十年前到馬尼拉接手家族事業的岳陽，曾經匍匐過一段晦澀掙扎，如作家黃國華在他的著作《邊境台商》裡所描寫的苦日子。很多人對這個歷經西班牙、美國殖民的島國想像是理所當然美語一口通，這是近年教育較為普及以後的事。當年因工業區位於偏鄉聖．塔羅紗，雇請的員工多數沒進過學校，或少少念點書，開口只有母語。初初來到人家貴寶地，被騙、被黑、被戲弄，四面八方都是壓迫，導致夜夜失眠。偶爾分享當年無奈靠藥物續命的過往，岳陽說他有回在中國城買了包子，坐進車裡才咬一口，沒來得及咀嚼嚥進肚子，已經暈暈渺渺。他沒在哪裡跌倒就在哪裡躺平妥協當廢廢的富二代。他從張口無言，咬牙強忍，直到說得一口極溜的塔加祿語，娶回美嬌娘阿莫，一個人完成一部生動感人的台商奮鬥史。

「Judy，妳生病了。」阿莫駭異圓瞠的眼審視我頓時垂老愁苦的臉。即使早有按算，乍聞病字依然心內恐慌，像一場過於喧囂的獨白，跌落沒有回音的山谷。

我能想到的難題岳陽伉儷一秒幫忙想完。隨即聯絡醫院掛號，驅車陪同，當翻譯。坐在車內我緊握外子的手，無聲禱告，安靜地落淚。相較於公立院所擁擠嘈雜設備老舊，亞洲教學醫院的潔淨新穎昂貴，彷彿經濟艙與商務艙的距離。阿莫找朋友索人情，感染科醫師禮遇我直接進到診間。看病插隊，太不上道，但我已顧不得那許多。先排除頭頸部受傷可能，再叫我一個口令一個動作，挑眉、眨眼、露齒笑。大約覺得事態嚴重，火速找來耳鼻喉科、神經科醫師會診，抽血，配合神經傳導與肌電圖，研判我罹患了貝爾氏麻痺（Bell’s palsy），肇因於免疫力低落，病毒入侵。

「只要發作過一次，以後妳就是好發族群。」

糟糕，突然有了兩個「好發」症，萬一同時發作就麻煩了。

醫師囑咐，必須服用的處方，有維他命、血液循環改善劑以及類固醇，配合一週三次肌肉電刺激、紅外線照射物理治療，重中之重，要自主運動復健，熱敷加按摩，用力咧嘴、吹口哨、扮鬼臉，療程半年左右，「能否痊癒全看妳有多想回復正常。」

痛苦得到短暫止息的那一刻，我驀然領悟「正常」原來不是答案，是問題本身。

從住處到醫院約莫半小時車程，沒有巴士或吉普尼直達，當時還沒網路叫車，社區管委會不允許計程車進來攬客，外子公司聘請的司機理當無法經常性幫忙接送。我倆同時呆愣數秒鐘，已經沒能力做出什麼表情的我的臉，更加麻痺下垂了吧。岳陽接收到我們的無助，體己表示可以派一名司機，「需要阿莫陪著嗎？」那樣問的時候，我霎時靜穩的體感如羊水包覆，無比安心。

未受洗成為基督徒前，我曾讀過《法華經》，裡邊提到，災難來臨猶如盲龜隨波漂流到大海的彼端，彼端有塊浮木，浮木上有一小孔，盲龜必須於茫茫汪洋尋到浮木，將頭伸進木孔裡方能得救。那一刻我終於懂了去串門子的理由，我家幫傭雖然也雙語通，但遇上醫學艱澀的辭彙，還是得請高手襄助。阿莫和岳陽便是我的浮木，及時雨。

害怕成為永久性創傷，那夜起，我強打起精神，當個積極乖巧的老小孩，卯起來對抗病毒，按時吃藥到醫院儀器治療，一日三回自我復建追加成六回。沒想到單單皺個眉頭、用力鼓起雙頰、嘬口吹哨，扯動每根神經都像與一隻隱形的巨掌拔河，往往搞到精力耗竭，癱在床上貌似斷了線的皮影人偶。特別沮喪心灰的時候，我腦袋裡翻出村上春樹在《挪威的森林》的兩句話，「不要同情自己，同情自己是卑劣懦夫幹的勾當。」因此我必須是個勇士，耐心見證自己逐步逐步回到本來面目。

網路搜尋過來人分享經驗，學洪惠風醫師繞口令，「灰雞坐飛機，飛機載灰雞，飛機飛，灰雞就飛。」聲音整個糊在嘴裡。幼兒般，小口小口，重新學習喝水吃飯，連同呼吸、思緒一起放慢，再慢，更慢，慢到能感知神經的顫動，氣息吞吐，極細微。那是我，我與我從來不喜歡的自己在病中有了親密的依存依戀，同時哀傷又喜悅。哀傷是因為明白某部分的自己已然逝去，且永不復返；喜悅的是通過考驗來到人生新的階段有了新的覺知，願意原諒並承認自己的軟弱。

六週後回診，我兩頰近乎水平的肌肉撐起笑容向主治醫師頷首道謝，令他驚奇不已，連續呼喊兩次神，Ho, my God！

年少起即不斷遷徙的我的人生，沿途風霜雪雨豔陽高掛北風吹，百款遭逢彷彿伊斯特蘭之旅，該走的路，該忍的痛，該流的淚，統統不准跳過。疾病是人情溫度計，是風景，疾病也如卡繆所言：「它就是生活，如此而已。」●

