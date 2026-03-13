自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】廖偉棠／基地

2026/03/13 05:30

◎廖偉棠◎廖偉棠

◎廖偉棠

女兒在她的房間裡搭起一個避難所

她稱之為基地的，我們稱之為難民營

由她已經不睡的雙層兒童床延伸

出來的帳篷、圍牆、瞭望孔

所幸沒有鐵絲網、彈坑和碎玻璃

中心柱子的基礎用一包媽媽的衛生棉墊高

天頂的雨簷是哥哥的風暴兵毛毯

曾經庇護過他倆的幼年

現在還是整個避難所裡最強的盔甲

圍牆外層是折疊的床褥

內層是一疊疊的繪本

女巫童話與牛津英語讀物

實用在於那些顛簸不破的西方價值觀

安慰了宜家小椅子和毛毯下的絨毛動物

甚至頂層那些寶可夢。

對於這一切

我能做的只是趁她上學時彎腰爬進去

（我確定可以，因為她在小黑板上寫了OPEN）

模仿一位能力極其有限的神

貼著地面吹走一些灰塵。

──我寫下這些

並沒有期待她對我正在讀的巴勒斯坦詩人

莫薩布．阿布．托哈一家了解更多

──一個台灣小學生的祕密

也不期待世界理解更多。

