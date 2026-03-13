限制級
【自由副刊】廖偉棠／基地
◎廖偉棠
◎廖偉棠
．
女兒在她的房間裡搭起一個避難所
她稱之為基地的，我們稱之為難民營
由她已經不睡的雙層兒童床延伸
出來的帳篷、圍牆、瞭望孔
所幸沒有鐵絲網、彈坑和碎玻璃
中心柱子的基礎用一包媽媽的衛生棉墊高
天頂的雨簷是哥哥的風暴兵毛毯
曾經庇護過他倆的幼年
現在還是整個避難所裡最強的盔甲
圍牆外層是折疊的床褥
內層是一疊疊的繪本
女巫童話與牛津英語讀物
實用在於那些顛簸不破的西方價值觀
安慰了宜家小椅子和毛毯下的絨毛動物
甚至頂層那些寶可夢。
．
對於這一切
我能做的只是趁她上學時彎腰爬進去
（我確定可以，因為她在小黑板上寫了OPEN）
模仿一位能力極其有限的神
貼著地面吹走一些灰塵。
．
──我寫下這些
並沒有期待她對我正在讀的巴勒斯坦詩人
莫薩布．阿布．托哈一家了解更多
──一個台灣小學生的祕密
也不期待世界理解更多。
