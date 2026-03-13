【自由副刊】施柏榮／赤崁街以南的信

◎施柏榮

清晨的台南下了小雨，雨滴落在瓦片時發出細微的聲音。從窗外看出去，一側天空雲層裡透出一些些微光，心想應該沒過多久就會放晴。離開民宿，我從赤崁街的巷弄左轉，經過米街，再穿過民族路上一些早起的店家，人們就這樣坐在騎樓的小方桌吃著早餐，比如一碗虱目魚肚湯，再加上兩、三盤小菜。我從永福路巷子走去，來到大天后宮的廟埕。

走入宮內，喜歡從天井向上看，是微藍的天色以及散下的陽光。這裡也曾是東寧王國的寧靖王府邸。

我坐在木凳，看到一旁有兩個外國面孔，他們站在一旁看著跪在墊子上祝禱的人許久，他們走經過我時，我問了：「你們想試試嗎，可以用自己的語言，神能夠給你一些建議。」他們說來自墨西哥。

他們看著我微笑說好。我用英文跟他們說起擲筊的步驟。首先，他們問了能否向媽祖娘娘尋求建議，媽祖娘娘同時給了他們兩人允筊，其後，他們到籤筒抽出籤，籤上寫了中文數字，我翻譯之後，他們又再問了媽祖娘娘，就這樣來回了幾次。

男性墨西哥朋友在第三次，詢問籤號的時候感到一些著急，我跟他說：「在心裡平靜地再說出籤號，我想沒問題的。」最終，在第四次的時候，終於確認自己抽到的籤號，他也很高興地看了我。我帶著他們去拿籤詩，簡單地翻譯，對他們說：「神對你說無論如何最後都會轉好的。」

「這像是一封信，有神想對你說的話。」

最終我們合照，彼此祝福。當他們走出宮門時，又回頭看著媽祖娘娘微笑，再低頭祝禱。相信這是一個他們會記憶下的時空。一個雨後放晴的早晨。●

