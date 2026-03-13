自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】施柏榮／赤崁街以南的信

2026/03/13 05:30

◎施柏榮◎施柏榮

◎施柏榮

清晨的台南下了小雨，雨滴落在瓦片時發出細微的聲音。從窗外看出去，一側天空雲層裡透出一些些微光，心想應該沒過多久就會放晴。離開民宿，我從赤崁街的巷弄左轉，經過米街，再穿過民族路上一些早起的店家，人們就這樣坐在騎樓的小方桌吃著早餐，比如一碗虱目魚肚湯，再加上兩、三盤小菜。我從永福路巷子走去，來到大天后宮的廟埕。

走入宮內，喜歡從天井向上看，是微藍的天色以及散下的陽光。這裡也曾是東寧王國的寧靖王府邸。

我坐在木凳，看到一旁有兩個外國面孔，他們站在一旁看著跪在墊子上祝禱的人許久，他們走經過我時，我問了：「你們想試試嗎，可以用自己的語言，神能夠給你一些建議。」他們說來自墨西哥。

他們看著我微笑說好。我用英文跟他們說起擲筊的步驟。首先，他們問了能否向媽祖娘娘尋求建議，媽祖娘娘同時給了他們兩人允筊，其後，他們到籤筒抽出籤，籤上寫了中文數字，我翻譯之後，他們又再問了媽祖娘娘，就這樣來回了幾次。

男性墨西哥朋友在第三次，詢問籤號的時候感到一些著急，我跟他說：「在心裡平靜地再說出籤號，我想沒問題的。」最終，在第四次的時候，終於確認自己抽到的籤號，他也很高興地看了我。我帶著他們去拿籤詩，簡單地翻譯，對他們說：「神對你說無論如何最後都會轉好的。」

「這像是一封信，有神想對你說的話。」

最終我們合照，彼此祝福。當他們走出宮門時，又回頭看著媽祖娘娘微笑，再低頭祝禱。相信這是一個他們會記憶下的時空。一個雨後放晴的早晨。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章