【自由副刊．愛讀書】《惡意》

《惡意》 東野圭吾著，婁美蓮譯，獨步文化出版

東野圭吾著，婁美蓮譯，獨步文化出版

1996年，《惡意》首度出版，如今被譽為東野圭吾（Higashino Keigo，1958-）巔峰之作、本格派推理名作，以及「加賀恭一郎系列」代表作。三十年後的今天，作家用電腦打字已是慣例，手寫稿、傳真交稿走入歷史，但書中所討論的寫作之痛、為人捉刀之恨、改編真人真事之功過，仍歷久彌新。劇情以警察官加賀恭一郎和被害小說家友人野野口修的自白交錯推進，案件頗為單純，不怎麼血腥、不怎麼離奇，凶手早早緝捕到案，問題是犯案動機不明。當證據指向鮮明的答案，嚴謹的加賀是否會善罷甘休？「解釋得通跟百分之百信服是兩碼子事」，加賀一次又一次抓出細微的疑點，回頭檢視每一項推理。反覆的詰問包括：殺人需要什麼理由？什麼理由才夠充分？又或者，惡意究竟能有多純粹？在高明的敘事手法下，真相一層層剝開，直到最後一字一句，不斷重塑的認知才得以停泊，照見人性裡赤裸裸的汙穢暗流。（赭紅）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法