藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】嶄新旅程 練習放手

2026/03/13 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／小湞

待業的時光，無意間為我跟孩子的生活開啟了另一扇門。

過去，工作填滿了大部分的時間，週末的選擇自然而然地落在了最熟悉、最省力的路線──住家附近的各個公園。天氣、生理期、想喘口氣的念頭，都成了讓我待在原地的藉口。那時，孩子還在幼兒園，牽著我的手，我們一步步走過住家附近的每一座溜滑梯、每一片沙坑。我們的世界雖然小小的，但很安穩。

如今，孩子8歲了，腳步走得更加堅定。不再是那個需要時刻牽著手的幼兒，會走在我前面，好奇地探索未知。這份獨立，讓我既欣慰，也感到些許的不安。當他開始自己走在人潮中，我心中會不自覺地湧現出各種擔憂：人多會不會走散？馬路上的車子會不會危險？曾經前夫的那句「不准讓小孩吃速食」，我避免給孩子吃炸物、高熱量，都像一道無形的鎖，讓我除了交通，還要仔細考量每一個地點的用餐便利性，生怕一不小心又被數落。

我意識到，這份不安其實是放手前的必經之路。帶孩子離開熟悉的公園，去往那些「陌生」的景點，對我來說，是一場全新的挑戰，對孩子來說，是寶貴的學習機會。我陪著他，走到售票口，自己開口買票、結帳；陪著他，在十字路口停下來，一起研究指標；也陪著他，在找不到方向時，鼓起勇氣向路人開口問路。

這些看似微小的舉動，都是我們共同成長的證明。他學習著如何獨立，我學習著如何放手。我不再只是一味地為他擋風遮雨，而是選擇站在孩子身後，成為他探索世界的溫柔後盾。這場旅程，不是為了證明我們能走多遠，而是為了讓孩子真切地感受，自己有能力應對陌生環境。雖然現在還不會讓孩子獨自出門，但這些經驗會像一粒粒種子，在他心中埋下自信的根。他開始學看指標、向他人求助、勇敢地說出自己的需求，這些都是比任何考試分數更重要的生活技能。

看著孩子小小的身影走在前面，我雖然擔憂，但有著欣慰。我們一起踏出的每一步，都是在彌補過去的遺憾，也是在為未來鋪路。這段特別的旅程，讓我們母子之間的連結，變得更加深刻而堅韌。它教會了我，真正的陪伴，不是將孩子牢牢地護在懷裡，而是陪著他，勇敢地飛向屬於自己的天空。

